Bárbara Rey saca la cara por Corinna y se la pone colorada de un tortazo a don Juan Carlos

Bárbara Rey ha puesto la guinda al indigesto pastel que se están comiendo a la fuerza en Zarzuela, en una nada dulce entrevista que ha concedido a la revista 'Semana', y en donde sutilmente, -presumiendo de paso de tipazo en bañador-, atiza de lo lindo al rey emérito don Juan Carlos.

La actriz y vedette hace una encendida defensa de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la examiga entrañable del monarca, tras las grabaciones del comisario Villarejo que lo han pueto en la picota. Así, segura que le "parece injusto que estén atacando tanto a esta mujer".

Y resalta, volviendo a su vieja historia con el padre del rey Felipe VI, que ha pasado unos años difíciles a causa de graves problemas con Hacienda y por su falta de oportunidades laborales (tras la que cree que hay una mano negra detrás):

"No sé qué opinar con respecto a si ella sabría que la estaban grabando o no... A lo mejor no ha tenido más remedio que hacerlo porque se ha visto en la obligación. A veces si uno tiene miedo, quién sabe. El miedo te hace tomar medidas que no tomarías si no lo tuvieras".