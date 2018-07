Fastuoso repasito a Boye por criticar a Llarena por "secuestrar derechos": "Tú de secuestros sabes mucho"

Gonzalo Boye, que en su día fue condenado por participar en el secuestro del empresario Emiliano Revilla, se ha 'coronado' aprovechando la tribuna que le brindaba Ignacio Escolar en eldiario.es con una artículo sobre el juez Llarena.--El exterrorista Gonzalo Boye se crece en la golpista Catalunya Radio con otro repugnante ataque a España--

Boye, que en los últimos tiempos se ha dedicado a defender a ex consejeros golpistas huidos de la Justicia española, ha atacado a Llarena por "secuestrar derechos y libertades" y por ello en Twitter le han cogido por la pechera.--Antología del ridículo de Gonzalo Boye: dice que los no los mando Carles Puigdemont en Antena 3 y se desmiente en Cuatro--

Dice el polémico abogado que:--El ex etarra Gonzalo Boye, socio de Nacho Escolar, asesorará a los imputados Sánchez Mato y Mayer--

En el caso de Catalunya, lo que se ha hecho es destrozar el derecho penal, procesal y constitucional para mantener la más lacerante herencia del franquismo: la estructura monárquica sustentada en la indisoluble unidad de la nación española, como si la misma se pudiese sostener a punta de condenas e indebidos encarcelamientos.

Los comentarios contra el abogado chileno, defensor de golpistas, eran de 'cum laude'--Hermann Tertsch, contra Gonzalo Boye: "Ante tanto insulto, me tranquilizaría que me garantices que no me secuestrarás"--:

Que dice Gonzalo Boye que el juez Llarena secuestra derechos y libertades. Hacedle caso, que Boye fue condenado por secuestro y entiende bastante del tema. — Diego de Schouwer 🚿 (@dexamina) 25 de julio de 2018

Llama la atención que Gonzalo Boyé diga que el juez Llarena secuestra derechos y libertades. Boyé sabe mucho de eso, porque era el único que secuestraba aquí, concretamente personas, a sueldo de ETA. Llarena solo aplica la ley y busca que se haga justicia — Sergio Castro (@sergio_castro_g) 25 de julio de 2018

Gonzalo Boyé habla de secuestros de libertades y bla bla bla...

Me parto!! pic.twitter.com/PfCCkkbFtC — EL 155 PARA SIEMPRE 🇪🇸 (@OEstrach) 25 de julio de 2018

"Gonzalo Boyé" otro que apoya a la banda del 3%. Supongo que le parecerá poco cuando él exigió a ETA el 50% del rescate del secuestro de Revilla. Qué hemos hecho los españoles para aguantar a chilenos y argentinos que quieren acabar con España?. Boyé, Echenique, Caram...Asco! — Librepensador (@Senecadelnorte) 25 de julio de 2018

He visto TT Gonzalo Boyé y creía que había vuelto a secuestrar a alguien....menos mal que no... pic.twitter.com/TQQJd9vnmz — Noelia (@noeliadguez45) 25 de julio de 2018

El mismo diario de Escolar que proclama que Casado es demasiado extremista para gobernar España publica un artículo del secuestrador Gonzalo Boyé acusando a un juez de secuestrar derechos y libertades. Y ni se sonrojan. — D. R. Herrera 🇪🇸 (@esmultivac) 25 de julio de 2018

Gonzalo Boyé dice que el juez Llarena ha secuestrado los derechos. Él, que secuestró a una persona, hablando de secuestrar derechos. Ni vergüenza ni decencia. — Doña Potorro 🐠 (@LadyPotorro) 25 de julio de 2018

Gonzalo Boyé dice que Llanera secuestra sus libertades. Sabe bien de lo que habla, respecto a lo de secuestrar me refiero — Jota (@Jota57316017) 25 de julio de 2018

El terrorista Gonzalo Boyé, condenado por secuestrar y torturar a Emiliano Revilla,

hablando de derechos, democracia y libertades...#EstaPasando pic.twitter.com/PR6JUWnd5z — Don Rodrigo 🇪🇸 (@RodrigoDdeV13) 25 de julio de 2018

Hoy me entero de que Espinete está en una fosa común, el secuestrador Gonzalo Boyé habla de secuestro de derechos y tengo dentista.

Toca desayunar gin tonic. — Carla (@eledhmel) 25 de julio de 2018

