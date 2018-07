Sánchez, no seas un 'pato cojo' y haz caso a Borrell: la unidad de España por encima de aferrarse a La Moncloa

Elecciones anticipadas. Esas son las dos palabras que están corriendo como la pólvora por el Palacio de La Moncloa y de las que se hace eco este 25 de julio de 2018, Santiago Apostol, patrón de España, las tribunas y editoriales de la prensa de papel.

El editorial de El Mundo es claro y conciso: Sánchez, te toca convocar elecciones:

Raúl Del Pozo también tiene claro que toca ir a las urnas y además de la manera más rápida posible:

Bieito Rubido, director de ABC, le dice a Sánchez que escuche a su ministro de Exteriores con el mejor consejo que puede darle, defender la unidad de España:

ABC exige al presidente escuchar a los españoles en las urnas para ver si refrendan su cargo o le acaban enviando a la cola del paro:

Los españoles tienen derecho a expresar en las urnas si quieren o no que les gobierne un presidente no electo en coalición con separatistas y proetarras. Es inadmisible comprometer la unidad nacional y la progresión económica que legó el PP al capricho de un presidente no votado. No hay salida al final del túnel de Sánchez. ABC demanda elecciones.