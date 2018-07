Alfonso Ussía cruje a Pilar Urbano y la pone al nivel de proetarras, separatas y podemitas por acosar a Don Juan Carlos

No da puntada sin hilo. Alfonso Ussía, más allá de lo que pretenden hacer podemitas, separatistas o proetarras, que es atacar a la Casa Real usando la figura de Don Juan Carlos I, le deja un recado con carga de profundidad a la periodista y escritora Pilar Urbano.

En su artículo de La Razón de este 26 de julio de 2018 señala que:

Afirma que los que cargan contra el monarca emérito no tienen dinamita que poder utilizar:

No tienen munición válida para tumbar a Felipe VI y algún episodio atribuido y no probado ni documentado a Don Juan Carlos I les sirve de coartada. El español, por muy republicano que sea, sabe que la Corona es el nexo de todos los territorios que conforman la nación española. Se fusionan separatistas y estalinistas para cumplir con su objetivo, y exceptuando la valiente declaración de Casado en su primera intervención como presidente del PP , los partidos civilizados permanecen en silencio.

Considera Ussía que:

El Rey Juan Carlos puede sentirse molesto, ocupado, o injustamente tratado y reconocido. Va en el sueldo. Pero no creo extralimitarme si advierto a los que dan puntadas sin hilo ni aguja, que los tiene cuadrados. Sí, ya lo sé, una expresión machista y fuera de lugar, pero es frase que se dice y repite un millón de veces al día en el lenguaje libre de la Real Calle, que es como la Real Academia pero sin tiquismiquis ni injerencias egabrenses.

Y le lanza el mensaje a Urbano:

En fin, que la Comisión de Investigación de los traidores -con el PSOE de la minoría absoluta siempre de perfil-, no va a investigar nada, y si lo hace, va a encontrar muy poco. Lo más, el testimonio de una vividora profesional. Con la unidad de España y la Institución que garantiza su permanencia, no se juega. No todos somos como Pilar Urbano, la santa. Los españoles saben que el período de libertad y prosperidad que la Corona ha protagonizado en España, nos ha colocado, a pesar de muchos españoles, en un lugar de privilegio en el respeto del mundo libre. Y el nombre que adquiere más importancia en ese período es el del Rey Juan Carlos I, al que deseo tan larga vida como humana paciencia.