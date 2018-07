Un 'topo' del PP deja temblando a Pablo Casado insinuando los motivos de la renuncia de Feijóo a presidir el partido

Tres asuntos esenciales ocupan este 26 de julio de 2018 las tribunas y editoriales de la prensa de papel: la resaca de las primarias del PP, la debilidad de Pedro Sánchez con sus 84 diputados y la eterna chapuza de RTVE.

Ignacio Camacho, en ABC, se nutre de una fuente de dentro del PP que le explica los motivos de Feijóo para, sorprendentemente, quitarse de en medio en la lucha por presidir el partido:

No sé; tal vez sea sólo una más de esas oportunidades perdidas que hay en la política, uno de esos proyectos mal medidos. Ya le pasó a Susana Díaz, y se quedó atrapada en su laberinto. O simplemente que ha dejado pasar el tren por comodidad, por falta de ganas para meterse ahora en un lío. No obstante, yo no lo perdería de vista, por instinto. Y porque acaso ni el propio Pablo sea consciente de la avería tan gorda que sufre este partido.

El editorial de La Razón cree que Soraya se equivoca al exigirle a Casado que forme su equipo de acuerdo a la proporcionalidad de las primarias:

La actitud de la exvicepresidenta no es el camino si lo que de verdad se quiere es lo mejor para el PP. El mercadeo y la exigencia de cuotas son propios de otros ámbitos y negociaciones, pero no deberían ser parte de un diálogo entre compañeros de formación. Casado lo entendió así y rechazó una proporcionalidad sin sentido ni precedente, más allá de que insistió en su voluntad de incorporar personas valiosas a su equipo sin atender a sus afinidades. El nuevo líder tiene el derecho y el deber de armar el PP conforme a su criterio para explotar la potencialidad de sus miembros. No necesita tutelas ni supervisores.

Javier Redondo (El Mundo) se fija en la resaca de las primarias del PP y considera que es razonable integrar a Soraya aunque sea solo por su espléndida formación:

El PP -y el resto de partidos- no está para prescindir de cuadros y mucho menos de la infatigable ex vicepresidenta del Gobierno, premio fin de carrera, que sacó adelante una oposición de 500 temas. Quien entró en el partido por currículum quizás no sea apta para presidirlo, pero sí imprescindible para dotarle de materia gris.

Rafael Moyano apunta la idea de que en un curso político como el que viene, lleno de citas electorales, sólo falta encajar las catalanas y las generales:

Sánchez convocará comicios cuando no pueda aguantar pero, fundamentalmente, cuando los vientos le sean favorables. Soplan a su favor, según las últimas encuestas publicadas, para un partido que gobierna con 85 diputados. Sánchez está en un que no decaiga, que los ministros tengan construido su relato para este año, y para el que viene, que tiren para adelante como si hubiera un mañana. La cuestión es manejar los tiempos, porque los que tienen al Gobierno comiendo de su mano también harán sus propios cálculos. En el horizonte hay europeas, hay municipales, hay autonómicas, incluso se pueden precipitar las andaluzas y las catalanas. A la vuelta de verano todos los partidos se pondrán en la rampa de salida. Solo faltan por encajar las generales.

Isabel San Sebastián, en ABC, lo deja bien claro, Sánchez está abocado a convocar elecciones:

El presidente del Gobierno empieza a percibir la oscuridad del pozo en el que se halla inmerso. Duerme en La Moncloa, sí, cumpliendo con ello un viejo anhelo, aunque es probable que ni siquiera le dé tiempo a terminar de redecorar la casa. Ejercer alguna clase de poder con 84 diputados resulta misión imposible, especialmente cuando sus socios oscilan entre la extrema izquierda populista y el supremacismo separatista, sin olvidar a los amigos de ETA. Ha tardado unas semanas en darse cuenta de su verdadera situación, pero es de suponer que a estas alturas será consciente de lo que le espera: un suplicio lento, entre el chantaje político y la humillación parlamentaria, hasta verse abocado a convocar elecciones anticipadas como única salida al deterioro de su partido y la parálisis de su país.

ABC critica que la chapuza de Sánchez con respecto a RTVE sigue haciéndose cada vez más profunda:

La precariedad que sus 84 escaños le otorgan al PSOE en el Congreso y el chantaje diario al que someten a Pedro Sánchez sus «socios» de moción de censura va a ser una constante lo que dure la legislatura. El esperpento vivido en las últimas semanas con el proceso de renovación de la cúpula de RTVE continuó ayer con el rechazo por parte de la Cámara Baja de la periodista Rosa María Mateo como administradora única de la corporación. Mateo obtuvo ayer 168 votos favorables frente a los 234 que necesitaba, y en una segunda votación prevista para el viernes necesitará al menos 176. El éxito o fracaso de esta chapucera solución alternativa prevista por Pedro Sánchez a través de un decreto con visos de inconstitucionalidad va a depender del PDECat.

Luis Ventoso denuncia que es imposible poner a Rosa María Mateo al frente de RTVE simplemente porque no tiene ni pajolera idea de administrar una casa con más de 6.000 empleados: