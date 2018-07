Carlos Herrera acorrala contra la valla a Pedro Sánchez: "Menos conciertos y más concertinas"

Carlos Herrera, en su periplo de polígonos inventados en COPE, también tiene tiempo para acudir a su cita semanal con los lectores de ABC y este 27 de julio de 2018 se centra en el asalto de 600 inmigrantes irregulares a la valla de Ceuta que, de propina, dejó a una veintena de agentes de la Benemérita heridos.

Dice el articulista de ABC que el numerito del Aquarius fue visto por las mafias como una invitación a que en España se colase todo hijo de vecino:

Se centra en lo sucedido en la tarde del 26 de julio de 2018 en Ceuta:

En torno a 600 inmigrantes ilegales han asaltado la frontera de Ceuta con cizallas, palos, excrementos y cal viva y han conseguido el objetivo, la prueba de la yincana: cruzar la frontera en el convencimiento de que ello garantiza ser atendido, alimentado y distribuido por el territorio nacional o europeo. El que consigue pasar obtiene el premio. El que no, que trate de repetir con más éxito. Si al gesto con el Aquarius se le suman las primeras palabras, nada más llegar al cargo, del ministro de Interior Grande Marlaska asegurando que se estudiaba retirar las concertinas para ser más humanos y tal y tal, la frase de «¡todos a España!». Fue probablemente la más pronunciada en círculos ligados a la inmigración ilegal. Si uno pronuncia esa frase taaaan correcta y humana, taaaan cool y progresista, inmediatamente tiene que compensarla con importante aumento de efectivos y medios para reforzar la seguridad de las fronteras. Un país que no muestra objetiva preocupación y ocupación en asegurar la inviolabilidad de sus límites es un país de churrete. Si quitas las concertinas, o aún peor, si dices que las vas a quitar y no facilitas más armamento a quienes, no lo olvidemos, garantizan la seguridad de las fronteras, les estas poniendo a los pies de los caballos.