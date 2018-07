Dan una paliza y echan del trabajo al fotógrafo por retratar este casto beso

Cada cultura es diferente y un beso ha generado una polémica en el islámico Bangladés.

Una fotografía de dos amantes besándose bajo la lluvia del monzón se ha vuelto viral por las críticas que lo tachan de obsceno o les animan a reservarse ese gesto para su ámbito privado.

Otros usuarios juzgan negativamente la instantánea por incitar al acoso sexual contra las mujeres

Las críticas no han tardado en salir en las redes sociales, desde que el fotoperiodista, Jibon Ahmed, publicara en su Facebook la fotografía de la polémica.

Muchos criticaron la imagen alegando que alentaba el hostigamiento de las mujeres y la cultura de la violación y que llevaría a las mujeres a explorar su sexualidad de forma no natural y así abandonar el hogar.

"Una imagen es subjetiva y cualquiera puede interpretarla como quieran. Realmente no puedo evitarlo. Todos tienen una forma diferente de ver las cosas. Para algunos es amor para algunos es obsceno", dijo Ahmed a News18.

Otro usuario enfurecido escribió:

"Los amantes se vuelven más audaces cada día. Antes, estas cosas se hacían en secreto. Ahora lo hacen a plena luz del día. No es el día en que harán el amor en público".

Las reacciones se extendieron hasta su puesto de trabajo, donde fue atacado por sus compañeros y despedido de sus funciones. El fotógrafo no ha querido emprender acciones legales para no empeorar su situación laboral.

Un símbolo de amor puro

En una entrevista concedida al Washington Post, Ahmed explicaba que su intención fue captar un beso espontáneo en un entorno educativo.

Toda esta polémica tomó por sorpresa al fotógrafo, que nunca pensó que ese "símbolo de amor" le fuese a causar tantos problemas.

"Estaba buscando una foto para un trabajo en la lluvia, de pronto me di cuenta de que el chico y la chica estaban sentados en la acera. Cuando me acerqué, les vi besándose en la boca, la escena me deleitó".

"Ellos también se dieron cuenta de que estaba apuntándoles con la cámara, pero no protestaron. Me pareció un puro símbolo de amor".

Un día después de que la foto se hiciese viral esta semana, Ahmed recibió una paliza por parte de varios compañeros fotógrafos en el mismo lugar y un día más tarde su jefe le pidió que devolviese su carné de la empresa y portátil, sin ofrecer explicaciones.

El fotógrafo afirma que nunca se imaginó que el beso fuese a crear tal debate y reconoció que se encuentra bajo una "seria presión mental" y que está siendo víctima de una "crueldad no deseada".

La editora de Purboposhchimbd Khujista Nur-e-Naharin, explica que al principio creyeron que la fotografía iba a crear una respuesta negativa entre el público, si bien luego decidieron publicarla.

Posteriormente, le entraron dudas sobre su autenticidad y la retiraron.

Nur-e-Naharin, que se encargó de editar la fotografía, defendió que Ahmed no fue despedido si no que fue convocado a una reunión y no se presentó, por lo que le pidieron que devolviese las pertenencias de la empresa.

Los protagonistas de la fotografía no han hecho ningún comentario al respecto.

Un 90 % de los 160 millones de habitantes de Bangladesh profesa el islam, si bien se trata de un país tradicionalmente moderado.

Los besos, una forma tan habitual de expresar amor y cariño en gran parte del mundo, resultan desconocidos en algunos países. Los habitantes de la región de Chittagong, en Bangladés, no dicen "bésame", sino que usan la expresión "huéleme".