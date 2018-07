La terrible predicción que amenaza a España: gracias al irresponsable Sánchez el golpismo triunfará tras el verano

Pedro Sánchez es el personaje de este 30 de julio de 2018. Mientras el presidente del Gobierno se va de veraneo, los independentistas no pierden el tiempo y ya le marcan el nuevo plazo de pago al inquilino de La Moncloa si no quiere que le desalojen de la poltrona, tal y como apuntan las tribunas y editoriales de la prensa de papel.

El editorial de El Mundo le exige a Pedro Sánchez que se aparte de la senda de la irresponsabilidad y no haga más concesiones al independentismo:

El Gobierno no puede ceder un milímetro ante quienes parecen más obsesionados en perpetrar un segundo golpe a la democracia que en rectificar el primero. Sánchez debe abandonar la política de cesiones y marcar distancias mientras no exista un acatamiento estricto de la legalidad por parte de dirigentes que no tienen otro objetivo que romper España. Lo contrario supondría un ejercicio mayúsculo de irresponsabilidad. Un ejercicio, además, estéril.

El editorial de ABC aprovecha la encuesta de GAD 3 para exigir a Sánchez la convocatoria urgente de elecciones:

José María Carrascal le escupe a Sánchez la verdad de las cosas y de quiénes son sus apoyos:

La primera andanada le ha llegado no apoyando su presupuesto de 2019. ¿Qué se creía Pedro Sánchez, que quienes le ayudaron a entrar en La Moncloa por la puerta trasera lo hacían por su cara bonita? Ni mucho menos: su objetivo era desalojar a Rajoy, como primer paso, y como último, acabar con el sistema, del que Sánchez forma parte sin darse cuenta. Él es sólo el instrumento de la alianza non sancta de extrema izquierda e independentistas para instaurar la Tercera República Española, olvidando cómo acabaron las otras dos: con múltiples alzamientos cantonales la una, con una guerra civil la otra.

Gabriel Albiac deja temblando a sus lectores con la peor predicción posible sobre Cataluña:

Carlos Yarnoz critica en El País los abusos de Sánchez a la hora de sustituir a los responsables de las instituciones públicas:

El editorial de La Razón critica que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, haya querido quitarse tan guapamente el problema del taxi:

Eduardo Inda considera que Pedro Sánchez tiene demasiada viveza y demasiada picardía y que, al contrario de los que piensan muchos, cerebro de mosquito no tiene precisamente:

No cabe mejor ni mayor definición de la demagogia que la que planteó Lincoln: «Es la capacidad de vestir ideas menores con palabras mayores». Siempre he sostenido que era falsa la imagen que se intentaba crear de un Sánchez más próximo a Forrest Gump que a Felipe González. A un servidor no le colaron ese lugar común porque conoce al personaje y porque nadie llega a secretario general del PSOE si acumula menos neuronas que un mosquito. Que es astuto hasta decir basta lo demostró con su «no es no» y esa resurrección cual Rocky Balboa en la lona durante su segundo asalto al castillo de Ferraz. Lo de inteligente ya es otro cantar, pero, por desgracia, en la política moderna prima más la listeza que la consistencia intelectual. Pero esta vez se ha pasado de listo al estilo del Zapatero de sus peores tardes echando mano en cantidades industriales de esa demagogia que es la auténtica enemiga de la democracia. Su versión posmoderna del «papeles para todos» va a provocar un problema social de tres pares de bemoles donde antes no había ninguno.