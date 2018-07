Al-Ahram (en árabe: الأهرام, literalmente "Las Pirámides") es el diario de mayor circulación en Egipto. Fundado en 1875, es el segundo más antiguo después de Al-Waqae'a Al-Masreya ("Los eventos egipcios, fundado en 1828). El Gobierno egipcio es el mayor accionista del periódico.

Dada la amplia variedad de dialectos en el idioma árabe, Al-Ahram se le considera como una fuente influyente de estilo de escritura en árabe. En 1950, el Middle East Institute describió a Al-Ahram como el equivalente para el público árabe dentro de su área de distribución a lo "que es The Times para los ingleses y The New York Times para los estadounidenses."​

Al-Ahram se fundó en 1875 por dos hermanos libaneses, Beshara y Saleem Taqla, quienes en ese entonces vivían en Alejandría. Comenzó como un semanario publicado cada sábado, pero en 1881, cinco años después de su fundación, los hermanos Taqla lo convirtieron en un diario. El periódico se distribuía en Egipto y en el Levante mediterráneo. En noviembre de 1899, la sede de Al-Ahram se trasladó a El Cairo. Los teólogos Muhammad Abduh y Jamal al-Din al-Afghani estuvieron entre los primeros escritores del periódico.

WEB AL-AHRAM