El indolente 'apostol del Aquarius' no está para fotos en Ceuta ni con ciudadanos bloqueados por taxistas

¿Dónde está Pedro Sánchez cuando los problemas crecen? Pues escondido en su lugar de vacaciones. El asalto a la valla de Ceuta por parte de cerca de 700 inmigrantes y el conflicto de los taxis le tienen alejado de los focos y de esas fotos que tanto le gustaban al presidente del Gobierno, tal y como denuncian editoriales y tribunas de papel este 31 de julio de 2018.

Luis Ventoso, en ABC, considera que la huelga de los taxistas tiene su razón de ser en tanto en cuanto los VTC compiten en unas condiciones más ventajosas:

La protesta de los taxistas parece justa, porque hay algo en lo que tienen razón: los Uber y similares que compiten con ellos vía internet deben hacerlo en pie de igualdad, en un marco reglado, con las mismas tasas, licencias, impuestos y normas laborales. Y eso ahora no sucede. Del mismo modo que Amazon rivaliza con El Corte Inglés sin tributar como el gigante español; o Facebook , el mayor editor del mundo, regatea a las haciendas nacionales y se escaquea de la legislación local sobre el derecho al honor. ¿Competencia? Cuanta más, mejor. Pero no la ley de la jungla.

Hermann Tertsch va más allá y dice que Pedro Sánchez le está faltando el respeto a los españoles yéndose de vacaciones cuando tiene líos importantes que resolver, el último el conflicto del taxi:

Es general la impresión de que todo es posible porque ya no hay frenos, ni límites ni anclajes, ni reglas ni hay leyes que lo impidan. Solo hay que plantearlo con la suficiente osadía, la correspondiente voluntad de transgresión y la necesaria falta de escrúpulos y violencia. Esto antes se llamaba un periodo prerrevolucionario. Lo es. En esta situación el jefe del Gobierno se va tres semanas de vacaciones cuando apenas lleva ocho en el cargo. Se nota que ha estado en su vida más tiempo en el paro que con empleo el señor Pedro Sánchez. Si no, sabría que esas vacaciones, en sus circunstancias, son una falta de respeto.

Ignacio Camacho critica el silencio del Gobierno tanto en el conflicto de los taxis como en el de la llegada masiva de inmigrantes vía patera o por la fuerza del asalto a una valla:

En esas fotos, las de los colapsos migratorios y las de los atascos en las calles, no busquéis a Sánchez. El arcángel benéfico del Aquarius, el mago que se va en Falcon de festivales, no está para visitas a centros de inmigrantes ni para rescatar a los contribuyentes y a los turistas atrapados en la huelga de taxis. No hay modo de hacer propaganda de problemas tan desagradables. Quizá cuando los taxistas cierren, como amenazan, la frontera francesa, alguien del Gobierno tendrá que salir a explicarse; hasta ahora no se ha oído una palabra oficial -ni se ha visto un hecho- ante el bloqueo salvaje de las grandes ciudades.