Carmen Calvo insulta a los españoles afirmando que es normal hablar con Torra de presos y de referéndums

El Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a sentarse a hablar con Cataluña y no rechazar un solo plato del envenenado menú previsto, entre ellos los indigestos platos del referéndum de autodeterminación y los político presos, tal y como denuncian este 1 de agosto de 2018 tribunas y editoriales de la prensa de papel.

El editorial de ABC es bien claro al respecto de la sumisión del Gobierno de Pedro Sánchez con el Ejecutivo catalán y le propina un buen meneo a la vicepresidenta, Carmen Calvo:

Los dirigentes separatistas no han dudado en faltar al respeto al Rey, en deslegitimar a la Justicia -y animar así a la persecución callejera de sus representantes, como el juez Llarena-, en reafirmar a Puigdemont como referencia de su estrategia y en anular la democracia parlamentaria en Cataluña con el bloqueo de su Asamblea autonómica. Que, ante esta situación, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, hable de vuelta a la normalidad no sólo es un insulto a la inteligencia de los españoles, sino una grave dejación de las responsabilidad constitucional que incumbe el Ejecutivo. No ha sido suficiente regalo al separatismo la convocatoria y celebración del encuentro bilateral. Además, el Gobierno de Sánchez ha pasado por el aro de un orden del día en el que, escondidos en florilegios literarios, se va hablar de referendos y presos.