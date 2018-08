Alfonso Ussía hace fostatina a Carmen Calvo por su majadería y ser una ignorante de tomo y lomo

Era de cajón que Alfonso Ussía no iba a dejar pasar de largo la última mamarrachada de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y su intento de hacer igualitario y paritario la obra universal de Miguel de Cervantes, Don Quijote de La Mancha.

Este 3 de agosto de 2018 el articulista de la contraportada de La Razón hunde a Calvo por ser una mema de mucho cuidado:

Y compara sus intenciones con otras personalidad de la izquierda que prefieren emplear su talento en cuestiones más positivas:

Hay que igualar el Quijote. Pues adelante con la tarea, interesante en sumo grado y de meritoria culminación. El bolchevique de la Alpujarra no le negará colaboración, donaire y esfuerzo. Hay otro tipo de mujeres, más de izquierdas aún que Carmen Calvo y la escritora esposa del bolchevique de plomo, que regulan su izquierdismo congénito hacia paisajes más positivos.

En nuestro periódico entrevistan a muchas mujeres de Podemos, y Paula Vázquez «que jamás pierde la sonrisa» aglutina toda su fuerza en Dubrovnik, la portentosa ciudad croata. Leyendo la sagaz y dura entrevista de la periodista a la presentadora podemita y comparando su manera de ver la vida con la de la ministra olivarera y egabrense, me regodeo en el acierto. Carmen Calvo es de esas personas que cuarenta años atrás se decía que tenían la cáscara amarga. Y para mí, que Pedro Sánchez tendría que haber designado a Paula Vázquez ministra de Cultura y Deporte -bogó en piragua entre las cascadas del lago Plitvice-, y a Carmen Calvo presentadora de televisión, que no desentonaría, sinceramente. El problema es que Paula ya había reconocido y manifestado públicamente su amor por Podemos y sus máximos dirigentes, y no le pareció oportuno a Pedro Sánchez irrumpir en el cofre de oro de Podemos y birlarle a la estrella intelectual. -Para eso, me quedo con mis estrellas intelectuales socialistas y no molesto a nadie-. Lo que siempre se ha dicho. Andar por casa, y contentarse con ello.