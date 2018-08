Pilar Urbano hace saltar por los aires la Casa Real con una confesión brutal sobre la Infanta Cristina

El libro lleva meses rulando, desde finales de 2017, pero es ahora cuando Pilar Urbano cuenta este 4 de agosto de 2018 como consiguió el jugoso material para elaborar 'La pieza 25', la obra en la que se destapa como se movieron todos los hilos para salvar a la infanta Cristina.

Asegura la escritora que:

Aquel de 2016 fue el verano de los juicios en Palma de Mallorca. Asistí a varias sesiones. Era la puesta en escena de los 71.000 folios del Sumario, la biblia del juez Castro. En un receso, oí que me llamaban. Voz acuencada de contralto que me recordó a la de la Reina Sofía. Era la infanta Cristina. Me abrazó. "¡Esto es muy duro, Pilar, muy duro! Pero hay que aguantar". No había mucho que decir. "Alteza, lo siento... por los chavalines. Y le deseo suerte". "Suerte no, ¡justicia!" La miré con perplejidad. ‘Comparece como acusada -pensé-, pero está convencida de su inocencia. Todo lo contrario que el juez Castro'.