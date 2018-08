Ussía se desata contra Pedro Sánchez y Grande-Marlaska: "A estos mentirosos que les den... y alguno lo agradecerá"

Alfonso Ussía, un firme defensor de la Guardia Civil, aunque con recelos en cuanto a esos cargos de designación política como es la elección gubernamental del director general de la Benemérita, se desata este 4 de agosto de 2018 contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y el director general del cuerpo, Félix Azón.

El columnista de La Razón pega un puñetazo en la mesa ante la burda mentira para fulminar a uno de los mejores miembros de la Guardia Civil, el coronel Manuel Sánchez Corbí:

Hay mentiras que se camuflan en otras y salen airosas del trance. Una mentira es de fácil captación siempre que no se muevan a su alrededor otras cincuenta burlas y falsedades. En este caso, la mentira principal triunfa sin problemas. La gran mentira de esta semana es la «pérdida de confianza». El nuevo Director General de la Guardia Civil, Félix Azón, ha destituido de su cargo, la Jefatura de la Unidad Central Operativa (La eficaz y temida UCO) al coronel don Manuel Sánchez Corbí, un servidor de España con una trayectoria extraordinaria de riesgos y éxitos memorables. Éxitos compartidos, porque no hay guardia civil que se atribuya la exclusividad de los aciertos. Félix Azón pierde la confianza en el Coronel Corbí, le informa de tan irreparable pérdida al ministro del Interior, Grande-Marlaska, y salta la casualidad.

Le mete un buen palo tanto al presidente como al ministro del ramo:

Resalta los logros conseguidos por este coronel fulminado por los mendaces dirigentes políticos al frente de la Guardia Civil:

Y remacha con un aviso que va a traer cola (nunca mejor dicho):

Por mi parte, he decidido mantener mi plena confianza en el coronel de la Guardia Civil don Manuel Sánchez Corbí, ejemplar servidor de la decencia del Estado, combatiente contra el terrorismo y responsable de la investigación callada y eficaz de la Benemérita. Un español rotundo. Y asimismo, manifiesto que he perdido toda la confianza en Azón, Marlaska, Peter y el traidor de turno del partido vasco del fruto sangrado y la sotana. Abrazo y reconozco mi gratitud y admiración al coronel destituido, y a los mentirosos perdedores de confianzas, pues que quieren que les diga. Por mí, que les den, que alguno de ellos me lo agradecerá.