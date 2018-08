La hemeroteca le escupe a Sánchez la vomitiva decisión de soltar al sanguinario Santi Potros

Sorprende sobremanera que este 5 de agosto de 2018, día en el que saldrá a la calle el sanguinario terrorista Santi Potros, sean escasos los editoriales y tribunas de opinión que se centren en un asunto de capital importancia.

Este terrorista, que se cargó a 34 personas, principalmente en los atentados de la Plaza de la República Dominicana, en Madrid, y en el Hipercor de Barcelona disfrutará de libertad a cambio de no haber pagado siquiera un año de cárcel por cada asesinato cometido.

El editorial de ABC, entendiendo que por ley toca sacar al sanguinario Santi Potros de prisión, lo cierto es que vuelve a surgir el debate de la prisión permanente revisable:

Juan Pablo Colmenarejo recuerda que revestir de palabras ‘bonitas' lo que fue el terrorismo puede provocar que la sangrienta historia se repita:

Santi Potros fue jefe de una mafia que practicaba la limpieza étnica. Ni más ni menos. Pero entonces, muy pocos, los primeros héroes, empleaban el lenguaje de la claridad para hacer frente al fanatismo nacionalista que empezó -no se nos vaya olvidar- siendo tratado como un suceso. No hubo dos partes enfrentadas ni fue una guerra. Unos mataban y otros morían asesinados. El relato de lo ocurrido importa ahora tanto o más que entonces. La conveniencia política puede estar tentada de obviar a las víctimas. Ojalá no ocurra. Pero si se trata de seguir en el poder al precio que sea, tal vez vuelva a suceder.