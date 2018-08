Alfonso Ussía replica a la pedorreta que Torra le dedicó a Felipe VI: "Eres un paleto aldeano"

Alfonso Ussía no se para en barras con los supremacistas catalanes y este 6 de agosto, en el diario La Razón, pone de vuelta y media al presidente catalán, Quim Torra, por su última pedorreta al rey Felipe VI al decirle que él no va invitarle a los actos que se celebren en Cataluña.

Apunta el genial Ussía que:

El presidente de la Generalidad de Cataluña, Chistorra, insiste en rechazar la presencia del Rey en los actos del primer aniversario del atentado yihadista en Las Ramblas. Sus argumentos son contundentes. "Nosotros no lo hemos invitado". Me pregunto qué tipo de invitación necesita el Rey de España para acudir a un acto que se celebra en España. El propio Chistorra, sin que nadie se lo impida, es libre de viajar por España y asistir a los actos que se le antoje.

Apunta el columnista del diario de Planeta que:

Yo mismo, el torturado escribiente, como español puedo disfrutar de todos mis derechos en cualquier localidad de Cataluña, a pesar de la Gestapo separatista que están creando los paletos más partidarios de la violencia. En fin, y dejemos de darle más vueltas a la ensaimada. El Rey de España no necesita la invitación de nadie para viajar al punto que más le apetezca o le sugiera de España, lo invite Chistorra o lo rechace Chistorra, que por otra parte, está más feo y desvencijado que nunca. Pienso en aquel Chistorra de hace diez años, y ¡Oh, oh, oh!