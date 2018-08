Señor Sánchez, ¿cómo puede seguir dándole la mano a estos repugnantes fascistas catanazis?

Dos cuestiones preocupan especialmente este 6 de agosto de 2018 a la prensa de papel. Por una parte, la puesta en libertad del sanguinario terrorista Santi Potros, un venenoso sujeto que no se arrepiente de su macabra actividad. Y, por supuesto, la matraca catalana con un Pedro Sánchez que está permitiendo que los golpistas se le desmanden.

Luis Ventoso critica el primer homenaje que ya se la ha dispensado a Santi Potros:

La Razón está en contra no sólo de la puesta en libertad de Santi Potros, sino en general del cambio que Pedro Sánchez ha adoptado en relación a los terroristas encarcelados:

Hay que rechazar el cambio en la política penitenciaria que propone el actual Gobierno socialistas para los presos de ETA, no por un rigorismo justiciero, sino, precisamente, para no alimentar ese relato, concediendo privilegios a los que los terroristas no son acreedores. Sólo desde el arrepentimiento individual, contrastado en los hechos, se pueden alterar las condiciones carcelarias. Hay que insistir en la verdad de lo ocurrido, que es la única forma de defender la dignidad de las víctimas y de ensalzar la victoria de la sociedad española sobre quienes querían destruir su democracia y romper la unidad de la nación, porque, ante la menor concesión, se dan alas a las mentiras del nacionalismo vasco