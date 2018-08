Arcadi Espada se desmelena contra el catanazi Torra y hiela la sangre a Pedro Sánchez con un recadito

Arcadi Espada se ha soltado el pelo este 7 de agosto de 2018 y le ha metido un buen meneo en El Mundo a Quim Torra tras el vomitivo artículo escrito en El Periódico -Como un solo pueblo contra el fascismo-.

El Valido ha escrito en El Periódico un artículo que debe leerse. No comparto el interés que despertó la exhumación de sus antiguos comentarios sobre los españoles y otras bestezuelas. El Valido era entonces un agente de seguros que se daba al porno nacionalista los domingos por la tarde. Es humanísimo. Pero este artículo, escrito en el pleno uso de sus facultades institucionales, debe subrayarse, fijarse y no olvidarse. La razón principal es que es el artículo de un nazi.

Apunta el articulista que:

Yo soy refractario a la célebre ley de Godwin, que indica la caducidad de la razón cuando usa analogías con el nazismo. A mí la del nazismo me parece regida por las mismas exigencias de cualquier otra analogía. Entre otras razones porque la inmensa mayoría de analogías con el nazismo no incluyen a Auschwitz. Si uno dice que la política lingüística de los nacionalistas catalanes es la de los nazis no está diciendo que los nacionalistas catalanes estén preparando los hornos crematorios. Esta misma evidencia le permite al Valido hablar de fascistas refiriéndose al antinacionalismo catalán. Yo, por ejemplo a mano, soy uno de esos fascistas: un partidario de la unidad de España que no obligará al Valido a hablar en cristiano amenazándole con un chute de aceite de ricino.