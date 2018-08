El Mundo más 'sorayo' se une a la caza de Casado y sentencia que el líder del PP ya está sentenciado

Se agarran a un clavo ardiendo. Este 7 de agosto de 2018, la prensa de la izquierda mediática o de los saltimbanquis de El Mundo ha cogido la presa de Pablo Casado y, pensando que pueden repetir la jugada de Cristina Cifuentes cuando estaba en la presidencia de la Comunidad de Madrid, van a tratar de forzar la caída del nuevo presidente del PP.

El ataque de los digitales morados contra el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, a raíz de la investigación por parte del Tribunal Supremo de su 'master' estaba dentro de lo esperable. Eldiario.es ya demostró que estaba dispuesto a acabar con él como fuera y que, si el cartucho del master le fallaba, sacaría otra vez la artillería de supuestos plagios en sus escritos idem a sus 'hermanos de causa'.

También era de esperar la actuación de El País que en su editorial de este 7 de agosto de 2018 acusa a Pablo Casado de acumular ya 'demasiadas sombras':

Los casos de corrupción del PP, que terminaron con el Gobierno de Rajoy, provocaron en los ciudadanos la inquietante impresión de enfrentarse a una doble realidad que no terminaba nunca de coincidir: la que percibían de determinadas conductas y la que defendían los políticos del PP. Mal asunto que su nuevo líder pudiera encontrarse en una situación semejante. Habrá que ver cuál será la derivada penal del caso del máster de Casado. En términos políticos, no es desde luego irrelevante que el líder del Partido Popular formara parte de un círculo al que se le regalaban los títulos.

Pero el caso más llamativo es el del diario El Mundo, propiedad de Unidad Editorial aunque en ocasiones parezca ser de Soraya Sáenz de Santamaría. Para muestra un botón: Cuando Pablo Casado se negó a aceptar el ultimatum de los sorayistas de paz a cambio de que les entregara el control del 43% de los cargos del partido, El Mundo de Francisco Rosell tituló "Casado impone a sus fieles y no admitirá corrientes internas", ni José Luis Ayllón lo habría redactado mejor.

Este 7 de agosto El Mundo zurra de lo lindo a Pablo Casado con un editorial titulado "Una situación comprometida para Casado" en la que con unos argumentos intercambiables a los expresados por El País:

En cambio, ABC defiende a Pablo Casado y habla de desproporción por parte de la jueza que está con un desmedido afán de protagonismo:

Casado no tiene siquiera la condición de investigado, menos aún de imputado. El documento de la juez Rodríguez-Medel aclara que la convalidación de 18 de las 22 asignaturas de Casado por la Universidad Rey Juan Carlos, en el máster de Derecho Autonómico y Local, fue legítima conforme a la normativa vigente en el curso 2008-2009. Por su parte, la Complutense también ha resuelto que en la licenciatura en Derecho de Pablo Casado no hay irregularidades. El problema queda reducido a cuatro asignaturas de 20 créditos que Casado aprobó con trabajos que él mismo presentó ante los medios. A primera vista parece desproporcionado abrir una investigación penal sobre estos hechos, que más bien deberían haber sido analizados en vía administrativa. Las dificultades de dar un encaje penal a las calificaciones obtenidas por Casado en esas cuatro asignaturas se manifiestan en el complicado planteamiento de la exposición razonada, en la que la juez cree ver dos delitos de prevaricación y cohecho pasivo impropio, los cuales vincula entre sí para salvar la más que evidente prescripción del cohecho.

La Razón recuerda que el PSOE, que tanto sale a criticar a Casado, debería de mirarse en casa propia y recuerda los casos de Sánchez y Planas:

No tiene ningún sentido que se use toda esta retahíla de despropósitos para tratar de minar al PP y relacionar a su recién designado líder con una corrupción inexistente. Casi sonrojaba escuchar ayer a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, decir que Pablo Casado no es un político digno porque no representa «ni la transparencia ni la decencia» y no forma parte de la «derecha moderna». El secretario general del PSOE y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha aclarado nunca los cambios realizados en su curriculum vitae y tampoco ha rendido cuentas por nombrar como ministro de Agricultura a Luis Planas pese a que estaba siendo investigado por un asunto relacionado con el robo de agua en Doñana.