El sangrante dato empresarial de Cataluña que ni los montajes de Sánchez pueden tapar

El dato es sencillamente demoledor y lo ofrece este 8 de agosto de 2018 el editorial de ABC. Por mucho que se empeñen desde la 'factoría cinematográfica' de La Moncloa, la realidad es que la situación empresarial en Cataluña es mucho peor. Y ya da igual que se quieran esconder las cifras. Los datos cantan por sí solos:

Las cifras de fuga de compañías es sencillamente demoledor a la hora de intentar mantener que el separatismo no perjudica al tejido empresarial:

Y el panorama aún puede ser peor:

Sánchez se lleva el palo final por ser el tonto útil de las veleidades separatistas:

Sánchez y sus ministros no sólo no se enfrentan a los separatistas con sus responsabilidades por la ruina de Cataluña, sino que han decidido colaborar activamente con la Generalitat para falsear esta realidad como si fuera un problema de financiación de políticas sociales. No hay en Cataluña normalidad más que la que crea la factoría de ficciones en que se ha convertido La Moncloa. Y ya se sabe que no hay nada más peligroso que un político que se cree sus propias mentiras.