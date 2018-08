¡Vaya hostia en casa propia! Borrell le pega una buena colleja a Pérez-Maura por su 'manipulación diplomática'

Todo integrante del Consejo de Ministros de España está preparado para que le caigan en cualquier momento la lluvia de palos mediáticos que acompañan el cargo. En ocasiones - menos, quizá, que las recomendadas - alguno de estos ministros osa desenvainar el florete y responder con algún comunicado o 'carta al director'.

Ocurre poco, una lástima, siempre es más preferible que el ministro baje a la arena con su pluma (o su teclado) que replicar a través del 'periodista amigo' o la venganza vía bambalinas. En su día José Barrionuevo, fue uno de los que nunca tuvo problemas en replicar de su propia pluma, ya fuera mandando cartas o llamando por teléfono a emisoras de radio.

Josep Borrell ha seguido aquel ejemplo. No sorprende en alguien que está acostumbrado a replicar con argumentos a los constantes vapuleos por lo que es objeto por parte de la brigada independentista. Pero en esta ocasión quien le atacaba no era un independentista. El ministro de asuntos de Exteriores fue atacado el 25 de julio de 2018 en el diario ABC por Ramón Pérez Maura, adjunto a la dirección del diario de Vocento, que publicó el artículo 'La noche de los cuchillos largos de Josep Borrell'. La equiparación del Ministerio de Exteriores con las 'purgas' hitlerianas parecen un tanto exagerada, no porque las licencias literarias extremas no estén permitidas - desde los tiempos de Campmany siempre se han dado - sino porque en los tiempos que corren, son más propias de columnistas indepes de medio pelo más que de alguien del talento de Pérez Maura.

Pero si de algo es conocido Pérez Maura es por si gran conocimiento del mundo diplomático por ello su denuncia de que el equipo de Borrell había "laminado" la carrera de medio centenar de diplomáticos que llevan entre un año y año y medio en sus destinos tenía especialmente fuerza con su firma.

Borrell ha mandado su réplica que aparece publicada en ABC este 8 de agosto de 2018. Pero no aparece publicada en un rinconcito en la sección de cartas. Al diario de Bieito Rubido no se le podrá acusar de poca deferencia, se lo han publicado en página completa a cuatro columnas y sin ningún recuadro de réplica del aludido. Para que no digan de la cortesía de ABC.

En su texto el ministro sermonea a Pérez Maura con ese estilo de docente que le es tan característico diciendo que las críticas por los cambios de embajadores le parecen lícitas pero que se deben basar en datos ciertos para que el lector pueda hacerse un juicio cabal de las mismas.

Y asegura que los datos denunciados por ABC "no se corresponden con la realidad". Asegura que los cambios de embajadores han sido 10 y no 50. Y cita que algunos de ellos, como José Ignacio Wert y Pedro Morenés, más políticos que diplomáticos, presentaron su dimisión de manera voluntaria tras el cambio de Gobierno. Y, para que nadie le acuse de poco tacto, Borrell reitera su gratitud a Morenés por defender a España en Washington ante los insultos de Quim Torra (el talante borrelliano que no falte).

"¿Se puede realmente mantener la acusación de haber laminado la carrera de medio centenar de diplomáticos que llevan menos de un año y medio en sus destinos?". Borrell acaba, siguiendo la estrategia impecable de las formas, aceptando autocrítica al pedir "un urgente procedimiento" para valorar los nombramientos diplomáticos.

Como las cuchilladas con sonrisa, educación y talante son las que más duelen, queda la duda de si el adjunto al director de ABC responderá con otra cuchillada con idéntica sonrisa. No hace falta descalificar, basta con enumerar: Pérez Maura dice que han sido relevados 50 diplomáticos, Borrell dice que 10. Que las páginas de Vocento están disponibles para que Pérez Maura salga del lance victorioso poniendo el listado y finando este interesante duelo de cortesía.