La redes insultan a Savater por hacer un llamamiento a los jóvenes a rebelarse contra el puritanismo feminista que defiende Carmen Calvo

El filósofo Fernando Savater, una de nuestras mentes y plumas más preclaras de la España actual, ha recibido una tunda de palos por parte del ultrafeminismo militante que siempre está en Twitter por declarar, en una entrevista en El Mundo, que:--Silencio absoluto: podemitas y feministas callan como puertas ante la liberación de la manada argelina--

Hay un grupo de neuróticos que le ha dado por, por...No tengo una palabra suficientemente fuerte para despreciarlos. Llamo a los jóvenes que se rebelen contra la dictadura del puritanismo estupidizante con excusa feminista. --Las feministas sindicales quieren prohibir el fútbol y los libros de Neruda, Reverte y Javier Marías--

El periodista le había preguntado por el "consentimiento explícito" y se ha armado tremenda en las redes sociales, que parecen estar permanentemente cabreadas incluso en agosto.--Las hordas feministas caen encima de Javier Marías por meterse con Gloria Fuertes --

Ay, Fernando Savater, otro de vuetros héroes enseñaádoos la patita... A joderse. — Don Mitxel Erregea (@DonMitxel_VI) 13 de agosto de 2018

Qué bajo ha caído Fernando Savater https://t.co/FZSqrnYsZf — Dolors (@Dolors00348991) 13 de agosto de 2018

Savater tiene una ensalada mental desde pequeño q lo raro es q haya aprendido andar. Pero bueno, escribe bien. — José Ángel (@un_dependiente) 13 de agosto de 2018

Fernando Savater no sabe en qué jardín se acaba de meter. https://t.co/yuN0Jr7P9B — Jaime Ballesteros (@JaimeBN1987) 13 de agosto de 2018

Aquest masclista s'ha fet mirar les neurones i el seu codi genètic? Savater: "Llamo a los jóvenes a que se rebelen contra la dictadura del puritanismo feminista" https://t.co/vYhZAcjc6P via @libertaddigital — Carme Vidal (@MCarmeVidal) 13 de agosto de 2018

Fernando Savater es como ese amigo que va borracho y te habla y habla sin que le preguntes, para que en algún momento, te canses de ignorarlo y le des la razón del tonto. — Hotse Aurelio (@AureVoir_oulala) 13 de agosto de 2018

savater, gran bebedor de whisky y gilipollas también — alexia (@alexia2414) 13 de agosto de 2018

A propósito del consentimiento explícito, Savater llama a los jóvenes a rebelarse "contra el puritanismo estupidizante con excusa feminista". Debe estar muy contento, porque ahí están las diversas manadas y depredadores sexuales campando por sus respetos... — Sevilla Cinéfila (@SevillaCinefila) 13 de agosto de 2018

Recordemos que el asunto de marras se puso de moda desde que irrumpió en escena la vicepresidenta del gobierno de Sánchez, Carmen Calvo. La también ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, defendió cambiar el Código Penal para introducir el consentimiento expreso en los delitos sexuales tras la sentencia de 'La Manada'.--Javier Marías da en el clavo y donde más duele a las feministas radicales--.

Así lo dijo Calvo en una entrevista concedida a El Mundo, en la que ha hecho referencia a la reforma del Código Penal sueco "para decir que salvo que una mujer diga expresamente sí, su respuesta es no". "Es una fórmula extraordinaria, no podemos estar interpretando. Si una mujer no verbaliza sí es no", ha concretado.--Losantos 'pasea' a la asesina de Gabriel por el morro de las feministas: "¿No habíamos quedado en que las mujeres no matan?"--