Se busca: corresponsal del diario El País a bordo del 'Aquarius' a la que no se oye ahora criticar a Sánchez

Más de 600 periodistas cubrieron la llegada de los 630 refugiados rescatados por el barco 'Aquarius' de SOS Mediterranée y Médicos sin Fronteras. A la cabeza de todos, el diario El País de Soledad Gallego-Díaz aplaudiendo y elogiando el 'papeles para todos' de su ahora idolatrado Pedro Sánchez.

Y contaban con una testigo de lujo a bordo del 'Aquarius': la periodista Naiara Galarraga informando al minuto de la llegada de los africanos que iban a ser recibido con alborozo en medio de un gran circo mediático prestidigitado desde la Moncloa.

Zarpamos hacia aguas internacionales frente a Libia. Nos hemos embarcado en el Aquarius (de @MSF_Sea y @SOSMedGermany ) para contarte una misión de rescate de migrantes desde dentro. Nos vemos en @el_pais pic.twitter.com/Pt9DwWc3D7 — naiara galarraga (@naiaragg) June 8, 2018

Era el 8 de junio de 2018. El País se deshacía en elogios ante la "solidaridad" de Sánchez. "La decisión del Gobierno de Sánchez gusta en el fondo porque conecta con la opinión pública española, cuya visión de la migración es más positiva que la del ciudadano medio europeo", escribía Sandra León. Todo eran parabienes para el nuevo gobierno del cambio.

Dos meses después, la realidad golpeó las puertas de la Moncloa y el Gobierno de Pedro Sánchez dio marcha atrás cerrándole la entrada al 'Aquarius'. "El Gobierno no asume el ‘Aquarius' por ahora: "España no es el puerto más seguro según la ley", titula este 14 de agosto de 2018 el diario de PRISA. Ese "por ahora...." no tiene precio.

¿Y ninguna crítica al Gobierno por haber cambiado de opinión en tan poco tiempo? ¿Ni un llamado de atención a un Gobierno que utilizó el drama de los inmigrantes para hacer marketing político?

Y la pregunta del millón: ¿dónde está la corresponsal de El País que nos mostraba a los subsaharianos felices y agradecidos de ser recibidos como héroes por España?