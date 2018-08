Beatriz Talegón y Antonio Maestre se tragan un bulo sobre Arrimadas y en Twitter los masacran: "¡Olé, viva el vino!"

Hasta el digital de Nacho Escolar tuvo que corregirles. Resulta que Antonio Maestre, el tertuliano de laSexta que presume de ser hijo de obrero con iPhone de 1000 euros, y la tonta útil de los separatistas, Beatriz Talegón, se han tragado un bulo sobre Inés Arrimadas. --Antonio Maestre, tertuliano de 'ARV', presume como Espinar de su origen obrero y Twitter le masacra--

Un tuit que supera los 6.000 retuits y que ha sido compartido por algunos políticos afirma que Inés Arrimadas dijo que la "falta de respeto al rey sería impensable en otro país de nuestro entorno. Merkel, Macron, no lo permitirían"

"Esta falta de respeto al rey sería impensable en otro país de nuestro entorno. Merkel, Macron, no lo permitirían. Esto no es normal"



Lo tuyo sí que no es normal, @InesArrimadas. ¿En serio has puesto como ejemplos de respeto hacia la monarquía a Alemania y a Francia? ¿En serio? pic.twitter.com/qD5QwfRtGm