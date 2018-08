El magnífico tuit de 'El País' mofándose de los independentistas en su bochornoso homenaje a Forn en la cárcel bajo la lluvia

No suelen en el diario 'El País' hacer este tipo de cosas posicionándose de manera tan contundente en un tuit, por eso sorprende que lo hicieran de esta forma este pasado 17-A en el aniversario de los atentados de Barcelona...

Supuestamente los independentistas furibundos que no piensan en otra cosa no iban a perpetrar ninguna manifestación política en respeto de las víctimas en esa fecha, pero nada más lejos de la realidad, toda la jornada fue un asqueroso acto político. Bochornoso Colau style: les vale con que no hubiera boicot, se lavan las manos con las pancartas y aplauden los actos de los 'presos políticos'.

En la cárcel de Lledoners, donde están Junqueras, Romeva, Turull, Rull y Forn, tuvo lugar un acto de homenaje a aquel 17-A muy a su manera, básicamente en apoyo del exconseller Forn. Una cosa entre nauseabunda y tremenda. De modo que decenas de independentistas, bajo la lluvia, se aproximaron a las inmediaciones de la prisión con Torra, Artado, Capella y compañía a la cabeza y celebraron ese acto en una explanada llena de barro.

El diario El País estuvo de lo más fino publicando un tuit mofándose de esta bobada y puso a los independentistas como el bicho del pantano.

Pasado algún tiempo, dada la reacción de los odiadores de España en las redes sociales, el periódico de Soledad Gallego-Díaz, que continúa en su giro con tirabuzón a la izquierda radical, retiró el tuit de la discordia: