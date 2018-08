José Antich y Jordi Barbeta: el cinismo sin frenos del independentismo catalán mediático

Si todo político tiende a usar cualquier cosa para ganar adeptos, incluso aunque tengo que explotar tragedias y utilizar muertos, los medios de comunicación no se quedan atrás. En el caso de los independentistas en las últimas jornadas nos están dando unas muestras de su ya sabido victimismo que alcanza niveles de cinismo insoportable.

Gemma Nierga, la encargada de repetir el manifiesto del homenaje a las víctimas no tuvo problemas el sábado en RAC1 al poner el acento durante una entrevista en los abucheos que recibió por parte de supuestos unionistas que la increparon en el acto del 17-A por hablar el castellano.

Toda la horda mediática separatista que lleva una semana promocionando que se abuchee al Jefe de Estado de España, se apresuró a dar el máximo eco posible a que cuatro pirados hicieran tal queja a Nierga.

Lo que importa es explotar el victimismo que venda odio hacia el resto de España. Nierga ya demostró que sabía adaptarse cuando soltó en Catalunya Radio que lo que le daba miedo no era ni el independentismo ni el nacionalismo catalán, sino el "nacionalismos español".

TV3 ya la anunciado como gran fichaje de la siguiente temporada, y ya va adoptando la pose requerida. La cantinela indepe de siempre: vender que la agresividad siempre ha venido de los defensores de la unidad de España y que los indepes siempre son pacíficos.

Omitiendo las agresiones, tiros en la rodilla, bombas a domicilios particulares (como a Esteban G. Rovira) o amenazas que han recibido los no-independentistas, mientras logran presentar como abominable gestos tan pacíficos como haber pedido firmas contra el Estatut (y alguna figura nacional compra ese tipo de basura argumental).

Y a todo esto sale Jordi Barbeta, el ex directivo de La Vanguardia, en el digital de José Antich, otro ex directivo de La Vanguardia, y publica un artículo que dice que la prensa española, al contrario que la americana, no es libre (se refiere a los periódicos escritos de ámbito nacional, porque españoles son todos los medios incluido el suyo).--Prensa libre y prensa española--

El gran argumento de Barbeta para acreditar esa ausencia de libertad es que El País, El Mundo, ABC y La Razón y las televisiones cometieron el gran delito de pedir que no se abucheara a nadie durante los actos de homenaje a las víctimas de la matanza de Las Ramblas.

Para Barbeta esa coincidencia es la prueba de que no hay libertad y que todos estos medios obedecen al poder (a lo mejor, Barbeta, es porque todos los medios coinciden en respetar a las víctimas y en pedir que no se las utilice, se comprende que esa forma de pensar a gente como Antich o Barbeta les cueste entenderla).

Pero es que encima que lo digan Barbeta y Antich que cuando eran directivos de La Vanguardia fomentaron junto a Juliana, Nadal y demás coleguis que todos los periódicos editados en Barcelona no ya coincidieran en su argumentación sino que publicaran literalmente el mismo editorial 'calcado' para defender la posición del Gobierno de la Generalitat de aquel momento controlado por ERC...

Que los responsables del mayor acto de uniformismo a favor de un Gobierno político con aquella coincidencia de ‘los 12 subvencionados' sean ahora los que digan que una coincidencia mediática es lo peor que se ha visto... ¡Es llegar a niveles de cinismo impresentable, Barbeta!

Si Barbeta quiere dar lecciones de ‘pluralidad' que responda si en una sociedad en la que, electoralmente, el 50% como mínimo no es independentista... si es capaz de encontrar al conductor de algún programa de TV3 o Catalunya Radio que no sea independentista... y tras responder eso que luego que dé lecciones sobre quienes son ‘uniformados' y quienes son sumisos y obedientes al poder al que sirven.