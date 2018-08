Los que se sientan en un escaño del Congreso sin renegar del dinero que recibieron de Chávez y Maduro

Venezuela se ha convertido en un castillo de naipes a punto de desplomarse ante el caos generalizado y las andanadas de todas las crisis simultáneas posibles: la política, la económica y la humana. Se mueren de hambre azotados por una hiperinflación que no da tregua.

Los venezolanos que no están huyendo del país intentan flotar en el mar de incertidumbre que atenaza la economía doméstica (hay falta de comida, de medicinas y hasta de agua) y la de las transacciones comerciales a gran escala cuya base para negociar es tan estable como unas arenas movedizas.

El país con las mayores reservas de petróleo del mundo (más de 300 millones de barriles) coquetea con el retrato robot que se suele atribuir a los estados fallidos.

Maduro ha tenido muchas oportunidades para haberse retirado con cierto decoro, incluso después de empezar a ver pajaritos. El editorial de ABC de este 21 de agosto de 2018 recuerda que los podemitas que se han llenado los bolsillos con dinero de la disctadura venezolana hoy están más callados que unas puertas:

Ante esta situación, espantosa en todos los sentidos, se echa en falta una reflexión por parte de la izquierda en general y española en particular, que no hace tanto apelaba al chavismo como un modelo no solo respetable, sino digno de admiración. Hay quien aún se sienta en un escaño del Congreso de los Diputados sin haberse desdicho de sus alabanzas a Chávez y Maduro, ni renegar del dinero que recibieron desde Caracas, aunque solo fuera por respeto al sufrimiento de los venezolanos.