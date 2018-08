A El País se le acaba la paciencia con Sánchez y critica que haya expulsado a 166 subsaharianos

La luna de miel entre El País de Soledad Gallego-Díaz y Pedro Sánchez podría estar llegando a su fin. Al diario de PRISA no le ha gustado nada la rectificación bochornosa de la Moncloa que ha pasado en poco tiempo del numerito del Aquarius (patrocinado en exclusiva por El País) a hacer devoluciones en caliente de africanos.--Se busca: corresponsal del diario El País a bordo del 'Aquarius' a la que no se oye ahora criticar a Sánchez--

En su editorial de este 25 de agosto de 2018, El País cuestiona que en la propia argumentación que ha utilizado el Ejecutivo de Pedro Sánchez para justificar la expulsión de 116 inmigrantes apenas 24 horas después de su salto a la valla de Ceuta está la enorme debilidad de su planteamiento.

Justificar que los 116 han sido expulsados porque el Gobierno no va a consentir riesgos de agresividad en sus fronteras, como dijo ayer la vicepresidenta, Carmen Calvo, implica el señalamiento de esas 116 personas sin juicio previo y recuerda aquella tristemente célebre frase de José María Aznar cuando, tras expulsar esposados y en algún caso drogados a 103 inmigrantes en cinco vuelos a África, en 1996, declaró: "Teníamos un problema y lo hemos solucionado".

El acuerdo recoge ciertamente la posibilidad de readmisión por parte de Marruecos de inmigrantes de terceros países en los diez días posteriores a su entrada en determinadas circunstancias: siempre con identificación, cuando no tengan visado o permiso de estancia, ni sean refugiados, ni ciudadanos de países terceros que tengan frontera con España. En ningún momento habla el acuerdo de una acción de respuesta o represalia ante la violencia empleada, ni otras consideraciones que en un Estado de derecho requieren pruebas, procedimientos legales y no rápidos juicios de valor.

El diario de Gallego-Díaz señala "otras debilidades muy serias":

El acuerdo con Marruecos puede ser legal y está en vigor, aunque sea cuestionado por organizaciones como Amnistía Internacional. Pero su aplicación colectiva, urgente y con nocturnidad en represalia por una agresividad no documentada tiene el aspecto de una posible vulneración de la legislación de derechos humanos.

Ni una palabra de apoyo a la Guardia Civil a la que agredieron con bombas de heces y palos. Y critica su "lógico nerviosismo":

El Gobierno muestra un lógico nerviosismo ante la utilización que la derecha está haciendo de la inmigración. La agresividad en la frontera es material sensible que preocupa, con razón, y no puede ser permitida. Pero proclamarse partidario de una política europea de inmigración que permita defender las fronteras y respetar los derechos humanos no debe ser una cuestión de palabras o de gestos valiosos, como la recepción del Aquarius, sino de hechos.