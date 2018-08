La separatista Mayka Navarro suaviza en La Vanguardia la paliza a una mujer por quitar lazos amarillos: "No fue por razones políticas"

La hemos visto en Telecinco lloriquear por los golpistas catalanes. La hemos visto defender los lazos amarillos porque "adornan". La hemos visto babear por el abogado de uno de los acusados por el 'procés'. La hemos visto defender al golpista Joaquim Forn. Es Mayka Navarro, la reportera del 'procés' en el programa de Ana Rosa.

Pero no la habíamos visto matizar (para encubrir y suavizar) la brutal agresión de una mujer de 42 años en el exterior del parque de la Ciutadella de Barcelona. Así lo hace ella en su periódico, La Vanguardia.--La agresión a una mujer porque sus hijos retiraron lazos amarillos no fue por razones políticas--

Si la mitad del brutal ataque que ha sufrido una madre de tres hijos a manos de un separata llega a ser al revés, ahora habría un especial informativo en TV3 y La Sexta.

Torra daría una rueda de prensa en directo en apoyo a la agredida, y la ANC denunciaría la violencia a la ONU. pic.twitter.com/P3yIi2I5kH — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) 25 de agosto de 2018

Navarro dice que la agresión "no fue por razones políticas". Ese es el titular que utiliza el diario de Godó para que no se diga que los separatistas catalanes dan palizas a mujeres en la calle. No le pegaron por "razones políticas" sino porque los "niños jugaban arrancando lazos amarillos y tirándolos al suelo".--Un facineroso independentista rompe la nariz a una mujer por quitar lazos amarillos--

Léalo usted mismo:

Ni alusiones políticas, ni referencias a los políticos independentistas presos representados desde hace meses con lazos amarillos. La brutal agresión que sufrió ayer al mediodía una mujer de 42 años en el exterior del parque de la Ciutadella de Barcelona se inició después de que sus tres hijos pequeños jugaran arrancando lazos amarillos y tirándolos al suelo y un vecino de Ciutat Vella les recriminará duramente la acción a los pequeños. El hombre les riñó de forma violenta y de muy malas maneras que estaban "ensuciando la ciudad" y la madre se interpuso y amonestó que hablara de esa manera a sus hijos. Tras gritarle y decirle que se marchara a su país (la víctima es natural de Rusia), le propinó un fuerte puñetazo en la cara.

¿Y cómo lo sabe Navarro? Porque "así lo relataron a los tres mossos d'Esquadra de la Arro". ¿Quiénes lo relataron? ¿La víctima? ¿Su marido? ¿El agresor? No lo sabemos porque es un detalle que a la periodista se le ha pasado decirlo en la nota.

Eso es exactamente lo que pasó ayer y así lo relataron a los tres mossos d'Esquadra de la Arro que en ese momento estaban haciendo vigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y fueron alertados por un transeúnte que les advirtió que había una pelea cerca.

Lo curioso es que era la misma Navarro la que escribia una columna lacrimógena hace unos días contando que tuvo un novio maltratador. Ahora, cuando otra mujer es la agredida, ella sale a partir una lanza por el agresor diciendo que "no fue por razones políticas". Qué poca vergüenza.