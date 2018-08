El pesebre catalán se burla de la mujer a la que le rompieron la nariz por quitar lazos: "El tabique se puede sustituir por otro de platino, como hizo Frank Sinatra"

El pesebre catalán sale al rescate de sus los suyos. No hablamos de La Vanguardia, que ha decidido en su edición de papel no decir ni una palabra sobre la mujer a la que le rompieron la cara por quitar lazos. (Distinto en su versión digital, donde la separatista Mayka Navarro salió a rebajar el puñetazo)

Conocidos escritores y tertulianos a los que les llueven las subvenciones y las ayudas que la Generalitat dedica a la propaganda.

El escritor Quim Monzó ha ironizado respecto a los frágiles tabiques nasales, en velada alusión a los efectos de la cocaína. --Así se burla la intelectualidad 'indepe' de la mujer agredida--

En algunos casos, hay pocas frases propias, pero sí mucha redifusión sobre memes y bromas ajenas sobre la fractura de tabique que sufrió la mujer. El filósofo Bernat Dedéu es uno de ellos. El también filósofo Josep Maria Carbó concluye que "si tanto derecho tienes tu a poner lazos como yo a quitarlos, entonces tanto derecho tienes tu a la vida como yo a matarte", recoge Crónica Global.

Si tant dret tens tu a posar llaços com jo a treure'ls; si tant dret tens tu a exercir els teus drets com jo a negar-te'ls... aleshores tant dret tens tu a la vida com jo a matar-te.