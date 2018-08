La 'podemitis' de Pedro Sánchez: se niega a llamar "dictador" a Maduro pero no deja de hablar de Franco

El presidente del Gobierno de España está de gira por Iberoamérica. Preguntado expresamente si Venezuela es hoy una dictadura, el jefe del Ejecutivo respondía: «Yo diría que no es un democracia». Toda una tomadura de pelo a millones de personas que sufren el chavismo.

Hermann Tertsch recuerda en ABC que "No creyó conveniente Sánchez pasar a ver a Nicolás Maduro, el campeón en sobrevivir en condiciones inauditas. Ahí sigue después de destruir el país, asesinar y torturar a miles, robar y saquear a todos".

Sánchez ha dicho que su referencia política es Zapatero, el felpudo de Maduro del que hoy no se le escucha abrir la boca mientras miles de venezolanos tienen que huir con lo puesto. "Huyen por millones a países vecinos y pagan con sangre, miseria y muerte la ceguera de haber llevado al poder a los padrinos de Iglesias, Errejón y Monedero, esos que dictan ahora la política fiscal a Sánchez".

Buenos días, liberales. Vamos a exprimirlo, con energía, que si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? pic.twitter.com/IFGKTqTRzG

Recuerda Tersch que Sánchez no ha dejado de hablar de Franco. También de una Comisión de la Verdad con la que pretende reprimir las verdades incómodas para su partido. En Chile recolectó malas ideas y peores intenciones en esa farsa del Museo de la Memoria. Allí los chilenos han acatado una versión grotesca por maniquea de su pasado en la dictadura de Pinochet. Se han tragado todo el cuento impuesta por la izquierda.

Pero Sánchez detesta las dictaduras que se autodisuelven después de crear prosperidad y seguridad. Las que generan dolor permanente y miseria, Venezuela o Cuba son las que gustan a Sánchez. A sus socios más. Tanto que la quieren implantar aquí.

Sánchez no considera dictador a Maduro y no apoya que se le juzgue por sus crímenes. Si el dictador es socialista y no lleva 43 años muerto y enterrado, entonces Pedro mira hacia otro lado. https://t.co/2nqT9bcqUY