El bocazas de Jaime Peñafiel da bombo y platillo al libro donde Bono deja a Juan Carlos I a la altura del betún

Jaime Peñafiel es el claro ejemplo de periodista que prefiere ser esclavo de sus palabras a dueño de sus silencios.

En su tribuna de 'La Otra Crónica' (El Mundo) este 1 de septiembre de 2018, el especialista en la Casa Real ha vuelto a demostrar que lo suyo es ejercer de pirómano y adelanta, siempre según su peculiar criterio, que José Bono, el expresidente manchego, prepara un libro donde, entre otras cosas, amenaza con dejar al rey emérito, Juan Carlos I, a la altura del betún.

Peñafiel da por hecho que el charlatán y siempre oportunista político socialista guarda como oro en paño episodios de la infausta noche del 23 de febrero de 1981 cuando se produjo la intentona golpista con el asalto de Antonio Tejero al Congreso de los Diputados.

Así lo cuenta:

Pero el motivo de la visita de Pepe Bono no fue para recordar al amigo que se fue, también, sino para hacerme partícipe de lo que actualmente ocupa su tiempo de político ¿jubilado?: sus memorias. Napoleón decía que una cabeza sin memoria es como una fortaleza sin guarnición. Y Pepe Bono la tiene, pero que muy bien amueblada. Aunque en él, lo mejor de su memoria reside fuera. ¡Tantas cosas han pasado ante sus ojos! No olvidemos que ha sido presidente de Castilla-La Mancha (1983-2004); ministro de Defensa con Zapatero (2004-2006 ) y presidente del Congreso de los Diputados ( 2008- 2011 ). El que sufre tiene memoria, decía Cicerón. Pepe Bono es un ejemplo de que no siempre es así. Porque, a lo mejor, lo que tiene es una buenísima memoria para olvidar los agravios y las traiciones, que de esto sí ha habido. Supongo aunque, a lo peor, es mucho suponer.

Y va a la clave del asunto:

Me imagino que Pepe Bono sabe que un diario es una relación cotidiana de la parte de nuestra existencia que podemos contarnos sin enrojecer, sin avergonzarnos. Ni de nuestras luces ni de nuestras sombras que, en la vida de este político, como en la de todos, las hay. No me cabe la menor duda de que Bono tendrá razón en su manera personal de explicar el desarrollo de su vida como político. Material tiene. Más de 2.000 folios. Entre ellos, varios muy valiosos de sus conversaciones con el inolvidable general Sabino Fernández Campo. Mucho me temo que Bono se va a anticipar a mi querido Manuel Soriano, el único periodista capaz de interpretar, si quisiera, los silencios del hombre más leal que ha servido al Rey Don Juan Carlos y que, desde esa lealtad, supo decir, en cada momento, no lo que a Su Majestad le gustaba oír, sino lo que debía, le gustara o no. Fue un hombre que se revelaba en la conversación no sólo por lo que decía, sino por lo que callaba. Según me cuenta Pepe Bono, en sus diarios, de los que me leyó unas espléndidas páginas, va a desvelar algunos secretos, sobre todo del 23 F. También las verdades y mentiras de lo que vivió aquella dramática noche.