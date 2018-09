El escalofriante legado de los 100 días de Sánchez: vacuo antifranquismo, purgas en RTVE y masajes al golpismo

Arranca el curso político con varios puntos de interés en lontananza. La exhumación de los restos de Franco, la intervención sectaria en RTVE por parte del Gobierno de Sánchez o los cálculos electorales que se están realizando desde la Junta de Andalucía para saber si conviene adelantar la convocatoria con las urnas a noviembre o esperar hasta marzo de 2019 y arriesgarse a que coincida con la sentencia de los ERE.

Estas son las cuestiones que este 3 de septiembre de 2018 podrán leer en las tribunas y editoriales de la prensa de papel.

El editorial de ABC tiene claro que el Ejecutivo de Pedro Sánchez solo busca una cosa con la exhumación de los restos de Franco, acabar liquidando la Constitución:

El Gobierno está consiguiendo que el debate nacional gire en torno a su estrategia de revancha y revisionismo histórico. La exhumación de los restos de Franco son la coartada para abrir un proceso más amplio de retrospección, que acabará incluyendo la ley de Amnistí a -exigida entonces por la izquierda-, los pactos de la Transición y la propia Constitución de 1978. No verlo así es ceguera voluntaria. Uno de los errores de Rajoy fue no derogar la ley de Memoria Histórica , santo y seña del frentismo que implantó Zapatero .

Luis Ventoso pone el ojo en el disparate en el que Sánchez ha convertido la RTVE con la comisaría Mateo al frente del invento purgando a todo aquel que pueda parecer sospechoso de no comulgar con el pensamiento único:

Siempre ha habido cierto grado de presión sobre TVE. Pero desde los días del principal colaborador de Sánchez (léase Franco), no se había visto un sometimiento de la televisión pública tan zafio y poco inteligente. El rencor ideológico del mal llamado «progresismo» está tan envilecido, y el nivel intelectual de Rosa María Mateo es tan ramplón, que van ya un centenar de profesionales purgados, incluidos locutores que se limitaban a leer lo que se les ponía delante. Pero quién sabe, tal vez la comisaria Mateo ha logrado leer en sus mentes y ha detectado peligrosos rasgos subversivos de pensamiento centrista, católico o liberal. Y ahora, la pregunta del millón: ¿Apoya usted que el dinero de sus impuestos se utilice para sostener una televisión de parte? Mucho me temo que no..