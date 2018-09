Gregorio Morán se marcha de 'Crónica Global' tras la censura de un artículo contra La Vanguardia del conde Godó

"Me engañasteis al decirme que ese día no saldrían artículos de opinión y ahora me entero por que ni fue publicado ni lo será. En Cataluña hemos pasado de la dictablanda de Pujol a la de La Caixa y La Vanguardia del conde Godó... Se despide. Gregorio Morán". [PDF] La carta original remitida a Gregorio Morán

Este es un extracto que el escritor y articulista le dirigió al director de 'Crónica Global', Xavier Salvador, tras la censura de uan de sus 'Sabatinas intempestivas' en la que echaba pestes sobre La Vanguardia del conde Godó.

El artículo se titulaba 'De la miseria del gremio' (está subido a Scribd) y es un ataque demoledor contra conta dirección de La Vanguardia y en especial de su director Marius Carol al cumplirse un año de su despido del diario de Godó.

En la columna, Morán arremete a diversos directivos y exdirectivos del diario de los Godó, Jordi Pujol, Josep Piqué, y dice que Carol es un trepa "hijo de una portera de la calle Princesa que acabó de guiñol trajeado y todólogo tertuliano experto en el "gran mundo".

Xavier Salvador le ha respondido en otra carta publicada en Crónica Global en donde justifica la decisión de no publicar su artículo por ser"un ajuste de cuentas con tu antigua casa y sus propietarios". --Carta abierta a (un tramposo) Gregorio Morán--

Compruebo Gregorio que tu mensaje de despedida apela a una falsa dignidad profesional para esconder la indignidad personal que supone quebrar un pacto entre colegas. Sólo tú y yo sabemos que eso ha sucedido. Cuando te incorporaste al medio que dirijo te concedí absoluta libertad para opinar semanalmente, cosa que has hecho en 42 consecutivas Sabatinas intempestivas​. Te pedí, eso sí, que tras ser despedido de La Vanguardia no usaras tus columnas para llevar a cabo un ajuste de cuentas con tu antigua casa y sus propietarios, menos todavía al existir un contencioso laboral abierto. En el contrato suscrito para iniciar la relación firmaste una cláusula, la séptima para que puedas localizarla raudo, en la que se decía que el único límite a tu libre de expresión era que tus artículos no fueran "en detrimento de la imagen y reputación de la empresa [editora]", en este caso de Crónica Global.

Conociendo a Morán, es de ingenuos o sencillamente de tontos pensar que Morán no iba a disparar contra Godó a la primera de cambio.