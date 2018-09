Rivera, a buenas horas rompes con Susana Díaz tras permitir ERES y putas pagadas con talonario público

Dos cuestiones esenciales dominan este 6 de septiembre de 2018 en las tribunas de opinión de la prensa de papel. Por una parte, el sempiterno conflicto catalán, cada vez más metido en un callejón sin salida y, por el otro la decisión de Ciudadanos de romper con Susana Díaz en Andalucía poniéndose ahora dignos y descubriendo sorprendidos que en esa región hay una pestilente corrupción. A buenas horas mangas verdes.

ABC aplaude la valentía de la Cámara de Comercio de España reclamando que vuelva a aplicarse el 155 en Cataluña de persistir el empeño de Torra en continuar la senda independentista:

Isabel San Sebastián reclama a Sánchez elecciones y que espabile de una vez, que en Cataluña, con Torra al frente, no tiene nada que hacer:

No se quieren enterar. No asumen la realidad porque la realidad no les conviene. Sánchez «el conciliador», digno continuador de la obra de Zapatero, ofrece un nuevo tributo de sumisión al secesionismo, con la vana esperanza de contentarlo, sin otro resultado que un sonoro bofetón en plena cara. Torra no quiere un nuevo estatuto. Se ríe del ofertante tanto como de la oferta. Escupe en el plato que le tiende el impotente líder de la España a la que pretende arrodillar, porque percibe la debilidad que esconde semejante propuesta: regresar a la casilla de salida que invalidó hace años el Tribunal Constitucional por traspasar con creces los límites del marco legal. ¿En eso consiste su «solución al conflicto»? El Gobierno socialista es rehén del independentismo y acabará plegándose a sus pretensiones. Si Sánchez tuviera conciencia, si conociera el honor, convocaría elecciones de inmediato y empezaría a trabajar en un gran acuerdo patriótico destinado a salvar a España poniendo coto político a los desmanes del separatismo.