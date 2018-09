Ramón Moreno (PP) deja a la altura del betún a Rosa María Mateo, la comisaria de RTVE: "Sólo le falta echar a Jordi Hurtado"

Ramón Moreno, miembro del Grupo Popular en la Comisión de RTVE en el Congreso de los Diputados, le mete un buen viaje a la administradora única del ente, Rosa María Mateo.

En una tribuna en el diario ABC, el político popular se despacha a gusto y denuncia que la periodista va a destrozar por entera una televisión que es de todos:

El pasado 25 de julio tratamos inútilmente que la Administradora única provisional de Radiotelevisión Española designada por el Gobierno compareciera, previamente a su votación en el pleno de la Cámara, en la Comisión de Nombramientos del Congreso de los Diputados. El decretazo había impuesto el mecanismo del cambio de mayorías y el desprecio del Senado; el dedazo impuso el nombre (tras una retahíla delirante de intentonas bochornosas), pero las formas hay que cuidarlas siempre en una democracia, y por eso ese requisito (que no retrasaba, bloqueaba ni paralizaba nada de nada) nos parecía entonces inexcusable para poder evaluar la conveniencia de su elección. Y es que el nombramiento de administrador único de RTVE lleva aparejado, además, reunir en una sola persona todas las competencias y funciones del presidente de la Corporación y del Consejo de Administración. Un poder omnímodo que nadie hasta ahora en la historia de RTVE había acumulado y una discrecionalidad y falta de control también inédita e inexplicable. Un mes después, no solo no han desaparecido las razones que aconsejaban aquella comparecencia, sino que se han ampliado y multiplicado de una manera exponencial.