La siniestra cara del ex terrorista etarra Boye: un falso progre que se nutre de pasta del narcotráfico

Es la cara más siniestra (y mira que resulta complicado conociendo al personaje, que de por sí ya es espeluznante) del picapleitos Gonzalo Boye que ahora ejerce de abogado o de uno de los letrados del fugado Carles Puigdemont, expresidente golpista catalán y que encima se ha puesto por montera intentar acabar con el juez Llarena -Bélgica: Las 16 mentiras que encadenó el exetarra Boye en la demanda de los golpistas contra el juez Llarena-.

Un amplio reportaje en el suplemento Crónica, de El Mundo, saca a relucir aspectos de un abogado que infunde auténtico pánico y que, tal y como la autora del reportaje, Leyre Iglesias, cuenta más de un testigo contactado para la elaboración de la pieza, en este caso un exfiscal, ha preferido declinar hacer declaraciones e incluso advirtiendo a la propia periodista -'Caso Llarena'': Un eurodiputado denuncia al exetarra Boyé ante el ICAM por ofender la dignidad de la Abogacía-:

¿Boye? Yo que usted no me metería en esto.

Para empezar, la imagen que se tiene de este ex terrorista de ETA ya produce cuando menos respeto porque, como en la mafia, si dejas de rendirle pleitesía, no dudará en usar toda la información que pueda poseer del 'traidor' para hundirle en los juzgados. Una fuente bien conocedora del paño de este siniestro chileno asegura que:

Hay quien apuesta porque al final acabará cayendo como le pasó en su momento al famoso Emilio Rodríguez Menéndez -Un facineroso llamado Gonzalo Boyé: ex etarra, abogado de Podemos y editor de la revista 'Mongolia'-:

Se le critica que aunque vaya de progre por la vida, su patrimonio lo ha levantado a base de hacer dinero con la más repugnante lacra, la droga y otros asuntos turbios:

Compañeros suyos en la Audiencia Nacional tienen la peor imagen de Boye:

Y además de todo esto, pesa sobre él la deuda moral y económica, aunque esta última ya que quedó prescrita, por el secuestro del empresario Emiliano Revilla:

La Audiencia Nacional falló que los tres condenados debían pagar 200 millones de pesetas a Revilla por el calvario que sufrió. A día de hoy, Gonzalo Boye no ha pagado su parte (serían unos 630.000 euros al cambio actual), aunque la vida le va bien. El propio letrado, en conversación con este suplemento, se excusa asegurando que aquello prescribió en el 2001 o 2002. No es que no pagara... Es que esa responsabilidad civil prescribió. La familia nunca pidió nada ni se personó en el juicio. Según confirman desde la familia Revilla, la víctima no ha recibido nada. Tampoco lo pidió.