El impecable ultimátum de Dragó a Sánchez para que frene a los golfos golpistas en Cataluña

Fernando Sánchez Dragó está de vuelta de todo y a él, como reconoce en su artículo de El Mundo de este 9 de septiembre de 2018, le da exactamente igual lo que pase en los próximos años porque estará criando malvas.

Pero el excepcional literato no quiere pensar en sí mismo, sino en el bien de España y de esa joya que es Cataluña y le lanza un claro mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que, de una vez por todas, haga cumplir la legalidad vigente en esa región:

Le aconseja que deje de arrimarse y de juntarse con quienes no pretenden volver a la senda buena, la del imperio de la ley:

Si, por el contrario, se deja de negociaciones, pega en la mesa un puñetazo y se decide a gobernar, subirá su cotización en la bolsa de las encuestas como lo hacen las burbujas en el champán. Déjese de cavas, de diálogos y de amagar sin dar. No juegue al póquer con golfos apandadores. No ría las gracias a reos confesos, aunque todavía no convictos, de alta traición. Tenga usted altura de miras y sea valiente, pues valor y ojo avizor es lo mínimo que cabe pedir a todo un jefe de Gobierno. Nuestro Rey Felipe señaló el camino hace ya un año. No tire a la basura su lección. No escuche los cantos de sirena del podemismo madurista.

Dragó le pone la cuenta atrás, que llega hasta ese 11 de septiembre de 2018:

Y le recuerda lo que ya pasó en tiempos de la República:

Ya que tanto le gusta la draconiana Ley de Memoria Histórica, haga suyo el grito de 'No pasarán'. ¿Quiénes? Las (y los) camicie nere de los lazos amarillos. No confunda el separatismo con el izquierdismo. Cierto es que Franco no toleraba delitos como los perpetrados por Puigdemont, su marioneta y sus mariachis, pero tampoco la República lo hizo. A sus dirigentes no les tembló el pulso cuando Companys proclamó el Estat Catalá. Y no caiga, señor Sánchez, en la tentación de pensar que le pongo estas líneas pensando en mí. ¡Qué va! Pienso en usted. Tengo ochenta y un años. La unidad de España, cuando yo críe malvas, me dará igual. Los bochinches catalanes son para mí tambores lejanos. Pero usted es joven y quizá le haga tilín la idea de seguir viviendo en el país donde nació. Cuando se despierte, si no se faja ahora, el dinosaurio catalán todavía estará aquí.