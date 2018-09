Soledad Gallego-Díaz no ve 'purgas' ni en 'su' País ni en la RTVE de Rosa María Mateo: "Los medios evolucionan, y ella lo que busca es la profesionalización de un medio público"

Soledad Gallego-Díaz, directora de El País, ha asegurado, entre otras cosas, que los accionistas principales de PRISA, Telefónica, Santander y Amber, no interfieren en el manejo de la redacción de El País, que no existe una ruptura con el modelo impuesto por el anterior director, Antonio Caño, ha aplaudido la labor de Rosa María Mateo al frente de RTVE y ha criticado la existencia de "techos de cristal" para las mujeres en los medios de comunicación, a la vez que alababa la gestión de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, de quién se ha reconocido su amiga.--Soledad Gallego-Díaz, la elegida por PRISA para recuperar a los lectores de izquierdas perdidos por El País--

Presentada por otro ex director de El País, Joaquín Estefanía, la veterana periodista ha intervenido este 10 de septiembre de 2018 en el Foro Nueva Economía celebrado en el Hotel Palace de Madrid para declarar que los principales accionistas del grupo no le han hecho nunca ninguna indicación, cosa que agradece: "No interfieren en el manejo de la redacción".

Entre la audiencia, una gran representación de la clase política. Allí estaban, escuchando a la directora del diario generalista, la ministra de Defensa Margarita Robles; el portavoz del PSOE en la CAM, Ángel Gabilondo; el líder de Ciudadanos en Madrid Ignacio Aguado; la 'popular' Andrea Levy; el nuevo director del Instituto Cervantes Luis García Montero...

Gallego-Díaz se ha limitado a explicar que "los periódicos evolucionan" cuando se le ha preguntado por el profundo cambio que ha impuesto en la línea editorial de El País desde su llegada, que a todas luces se ha vuelto más amable con Pedro Sánchez, desde que el socialista ocupa el Palacio de La Moncloa, en contraste con las críticas que desde las páginas de este periódico se le hicieron cuando solo era secretario general del PSOE.

El País tiene un modelo que ni es mío ni del director anterior. Este periódico nació para hacer periodismo y el nuestro es un modelo continuista que se cimenta en tres pilares: una "ardiente" defensa de las instituciones democráticas, un punto de vista progresista sobre la sociedad con un enfoque de debate y no de enfrentamiento y su libro de estilo

Aseguró la directora, que en todo momento ha guardado mucho las formas y ha eludido entrar en ninguna polémica a pesar del intento de los periodistas allí presentes que consiguieron pasar el filtro de las preguntas.

Y es que desde su llegada hubo un impactante cambio de sillas en puestos claves del stafff directivo que recuerdan al ejecutado por Rosa María Mateo en RTVE y que algunos han calificado de "purgas". Ella, por supuesto, no lo ve así:

Creo que Mateo es una excelente profesional que busca la profesionalización de un medio público como RTVE.

"Hay techos de cristal para la mujer en los medios de comunicación", aseguró Gallego-Díaz, que ha compartido con la audiencia no entender la histórica ausencia de ellas en el área de opinión del diario, algo que bajo su mandato va a revertir.

Se ha confesado amiga de Manuela Carmena, la misma que según El País, repetirá candidatura a la alcaldía de la capital: "La gestión de Carmena ha mejorado la ciudad".