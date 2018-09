¡Qué papo, Pepa Bueno! Echa la culpa de la caída de Montón a la Rey Juan Carlos y no a la exministra plagiadora

Carmen Montón se cuela como la protagonista principal en las tribunas y editoriales de la prensa de papel de este 12 de septiembre de 2018. Los separatistas catalanes se habrán llevado un palo evidente cuando hayan visto los diarios y hayan comprobado que han sido relegados a páginas menos nobles.

El editorial de ABC destaca la enésima rectificación de Pedro Sánchez que pasa de apoyar a su ministra de Sanidad, Carmen Montón, a dejarla caer sin que se le mueva un solo músculo de la cara:

La presión interna ha podido esta vez con Sánchez, que ha vuelto a manejar una crisis profunda con una enorme incoherencia e improvisación y ha convertido la rectificación sistemática en una pésima costumbre de este Gobierno sin rumbo. Con la caída de Montón y la salida de Màxim Huerta cuando no llevaba ni una semana en Cultura , son ya dos los ministros destituidos del Ejecutivo en cien días, poniendo de manifiesto que ni el Gobierno de Sánchez era tan bonito, ni era oro todo lo que relucía.

Luis Ventoso habla del nuevo récord que cosecha Pedro Sánchez:

Una vez más el gran Sánchez no midió bien sus palabras y ahora suma un nuevo récord. El primero fue el mayor descalabro electoral de la historia del PSOE. El segundo llegó con su segundo intento en las urnas, cuando logro batir su toña anterior. El tercero ya forma parte del Libro Guinness : primer presidente español que se ve forzado a echar a dos ministros en solo tres meses en el cargo. El Gobierno «bonito» se nos va quedando en chamuscadito.

Surrealista el artículo de Pepa Bueno en El País donde no nombra en ningún momento la palabra dimisión para hablar de Carmen Montón y prefiere culpar a la Universidad Rey Juan Carlos:

Dice Carmen Montón que para entender las grandes lagunas de su máster hay que ponerse en el año 2011. Nos ponemos, sí. La crisis nos estaba golpeando duro, se destruían puestos de trabajo como si no hubiera mañana, el máster era todavía una realidad relativamente reciente en España y con el miedo en el cuerpo no había ojos más que para caminar erguidos y contar las bajas en las oficinas públicas de empleo. Hoy empezamos a saber que en medio de aquel desmoronamiento, unos espabilados habían montado en la Universidad Pública Rey Juan Carlos un chiringuito que engordaba el currículo de políticos sin mucho tiempo pero con gran futuro y que el invento se sostenía por la presencia activa de los alumnos anónimos que, ellos sí, asistían a clase como era obligatorio y entregaban sus trabajos en tiempo y forma. Seguro que no todos los políticos actuaron igual y que las facilidades que les dieron fueron diferentes según el caso y la desvergüenza. Es posible que la señora Montón -una política solvente con una carrera llena de aciertos- tuviera un interés sincero en aprender y simplemente "tomó" lo que le daban. De ahí su incredulidad ante lo que le está pasando y lo difícil que le resulta entender lo evidente.