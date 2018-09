Carlos Alonso responde a unas críticas de Diario de Avisos con un dato demodelor

Zasca del presidente del Cabildo de Tenerife a Pedrojota por los anuncios de sexo en su digital canario

"Me gustaría también que analizaran de igual forma otras propuestas que he venido haciendo en las últimas semanas, en particular la que solicita que se retiren los anuncios de prostitución en sus páginas "