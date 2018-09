Las piruetas periodísticas de El País y laSexta para tapar el escándalo del plagio de la tesis de Pedro Sánchez

Piruetas acrobáticas a cargo de El País y laSexta -y el resto del grupo Atresmedia- para tapar el escándalo de la tesis doctoral de Pedro Sánchez.--A Sánchez se le está poniendo cara de Monedero: ¿qué esconde su tesis para que no quiera mostrarla?--

¿A que no adivináis cuál es la noticia en portada de El País ahora mismo?



A. El plagio de la tesis de Snchz.

B. La subida del paro.

C. La exhumación de Franco.

Exacto: C.