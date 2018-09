ABC le baja la chulería a Pedro Sánchez y reitera que su tesis es un plagio: "Sus amenazas no disuelven la verdad"

El caso de la tesis de Pedro Sánchez se está poniendo interesante. El presidente del Gobierno sigue erre que erre con la defensa a ultranza de su trabajo universitario para alcanzar el grado de doctor en Económicas, pero la realidad es que incluso la propia Moncloa reconoce que pudo haber entre el 1 y el 13% de plagio. ¿La respuesta gubernamental? Cargar contra el mensajero, en especial ABC.

Por eso, editoriales y tribunas de opinión cargan este 15 de septiembre de 2018 contra el jefe del Ejecutivo por haber atacado a los medios que le han puesto entre la espada y la pared.

ABC, el principal medio señalado por Sánchez, asegura que a ellos no les va a callar el mandatario:

ABC reitera que la tesis de Sánchez incurrió en plagios -reconocidos en un 13% por La Moncloa- no enmendados por unas referencias genéricas a los autores que se contienen en la bibliografía final, porque esos autores debieron constar citados a pie de página y a continuación de su texto literal y entrecomillado.

Sus amenazas a ABC no disuelven la verdad de los hechos informados en estos días y de los que se informen en el futuro. Durante años, Pedro Sánchez ha escondido su tesis doctoral, pese a que ha expresado recientemente su orgullo por ella. Sólo cuando ABC ofreció a la opinión pública datos concretos no desmentidos, el presidente del Gobierno se vio forzado a rectificar -otra vez, otra más- y dar publicidad al texto. Eso sí, embarcando antes a la Presidencia del Gobierno, como si fuera su responsabilidad, en el filtrado de la tesis por unos programas de detección de plagios. No era incumbencia de La Moncloa semejante respuesta, sino de la Universidad Camilo José Cela. Sin embargo, los nervios pasan estas facturas.