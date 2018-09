Alfonso Ussía estalla ante la 'fake tesis' de Sánchez y hunde a la "olivarera" Calvo y a la "tontita" Lastra

Alfonso Ussía no está para bromas con el tema de la tesis doctoral de Pedro Sánchez y este 15 de septiembre de 2018 pone en su sitio al Gobierno y al PSOE en su artículo de La Razón recordándoles que menos hablar y remover las osamentas de Franco y más aclarar lo del trabajo de doctorado del inquilino de La Moncloa:

Donde se halle, al general Franco le han provocado los socialistas una carcajada. El que fuera Jefe del Estado Español durante tres decenios como consecuencia de su victoria en la Guerra Civil se siente tan cercano a sus huesos como el resto de los difuntos. Es decir, que le importan un bledo. El general Franco no está en el Valle de los Caídos. Ni José Antonio. Tampoco está mi abuelo en Paracuellos del Jarama, entre los seis mil inocentes asesinados por Santiago Carrillo. Los huesos no viven, ni padecen ni sienten. Ahí está la ventaja de los cristianos. Creemos en otra vida, alejada de dolores, tristezas y problemas. De ahí la obsesión de las izquierdas resentidas, que desean vengar su derrota trasladando unos huesos de un lugar a otro. Ayer, la vicepresidenta egabrense del Gobierno del doctor Sánchez -que no se atrevió a sentarse en su escaño presidencial-, dijo algo bastante divertido. "Lo de Franco sí es noticia, no lo de la tesis de Sánchez".