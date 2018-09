La cara más espeluznante de Pedro Sánchez tras la 'fake tesis': un tío colérico y con falta de escrúpulos

Pedro Sánchez, como un mal jugador de ajedrez, se enroca en La Moncloa para no tener que dar explicaciones sobre su tesis. No es solo cuestión de un contenido bastante mediocre, sino que cada día salen más y más pruebas de plagio. Pero él erre que erre, aunque ya sean varias las editoriales y tribunas de papel quienes le reclaman menos burofaxes y más acciones, entre ellas la de convocar elecciones.

El diario ABC insiste en que Sánchez debe de ofrecer explicaciones convincentes y dejarse de amenazar al mensajero:

Lo que conviene al presidente del Gobierno es lo mismo que a todo político sorprendido en un renuncio: ofrecer una versión convincente de lo que sucedió con su tesis doctoral, aunque suponga admitir que, por prisas o por otros motivos, no fue todo lo correcta que debió ser. Y si además fuera acompañado por una explicación institucional de la Universidad Camilo José Cela sobre el procedimiento que siguió dicha tesis doctoral, desde su inscripción hasta la designación del tribunal, mejor aún. Publicar la tesis en internet, utilizar La Moncloa para que hiciera una comprobación de plagios y amenazar a ABC con acciones legales no han sido reacciones adecuadas para que Pedro Sánchez arrojara luz sobre su tesis doctoral. Las sombras siguen, y más espesas cada día.

Luis del Val hace un retrato de un Sánchez capaz de ir a por quien sea con tal de querer tener razón:

Lo que a mí me defrauda y, sobre todo, me preocupa no es el alto concepto de sí mismo que pueda tener Pedro Sánchez, ni siquiera que mercantilice con los sentimientos de sus hijas -a las cuales nunca hubiera aludido de no ser porque él se encargó de machacar su intimidad y su privacidad-, sino esa falta de encaje, esas malas condiciones de fajador, esa ausencia de serenidad en momentos claves donde la soberbia y la suspicacia anulan su inteligencia y su raciocinio. Ese Pedro Sánchez que, en poco tiempo encajó la derrota, y aprendió, y se hizo con la victoria, ha sido en esta semana un hombre airado, amenazador, incapaz de controlar su cólera.