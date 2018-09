Losantos le recuerda a Lucía Méndez que "alguna trabajó para él en Moncloa" después de su ataque a Aznar

Lucía Méndez hace tiempo que es conocida como 'la podemita' de El Mundo. La periodista experta en información del PP cada vez tiene más simpatía por Pablo Iglesias y menos por los líderes de la derecha.

Por ese motivo era previsible que Méndez en su columna de El Mundo titulada 'El placer de ser Aznar' este 19 de septiembre de 2018 en la que daba cuenta de la comparecencia de José María Aznar y sus combates con los rufianes y los iglesias vaya a la yugular de Aznar y salve la cara de los radicales.

"Aznar se ha esculpido a sí mismo a los 60 con la misma disciplina que hace abdominales. La talla resultante es un personaje temible y arrogante que disfruta siendo el malo de la película. Sigue siendo él mismo. A mucha honra. Así es Aznar, satisfecho de hacer de malvado; contento de combatir a pecho descubierto a populistas e independentistas. «De nada de lo que he hecho me arrepiento». No reconoció nada. Ni siquiera conocía a Correa, el que le montaba los escenarios de sus mítines. Nadie puede con él porque nadie es como él. «Me lo estoy pasando bien esta mañana». Nadie que no fuera él diría semejante cosa tras ser interrogado sobre la corrupción".

Federico Jiménez Losantos, que no la aguanta, le ha dejado un recadito recordándole desde esRadio este 19 de septiembre de 2018 que "alguna trabajó para él en la Moncloa". Y no quiso hacer más sangre. Quizá porque hace unos días Luis Herrero le paró los pies a Marhuenda por atacarla diciendo "ella no estaba aquí para defenderse". Es su amiga y salió a echarle un capote.

En otras oportunidades, Federico ha estado más duro con Méndez, como cuando le refrescó al memoria diciendo que era "la que le llevaba los cafés a Miguel Ángel Rodríguez". --Cascotazo de Losantos a la podemita Lucía Méndez: "Le servías el café a Miguel Ángel Rodríguez"--