El contumaz Sánchez se licencia como doctor 'cum fraude': su tesis está plagiada en un 21%

Variedad de asuntos este 19 de septiembre de 2018 en las tribunas y editoriales de la prensa de papel. Desde la comparecencia en el Congreso de los Diputados de José María Aznar, ex presidente del Gobierno, a los nuevos datos sobre el plagio de la tesis de Pedro Sánchez o la irresponsabilidad de los dos últimos titulares del Ministerio de Educación escondiendo un informe en el que se denunciaba la manipulación de los libros de texto en Cataluña.

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, se fija en la comparecencia de Aznar y dice que los que le preguntaron debieron haberle atacado por el flanco de sus debilidades con el pujolismo:

Ignacio Camacho, en ABC. destaca la flojedad de los rivales a los que Aznar tuvo que hacer frente en su comparecencia parlamentaria:

La Razón pondera la actuación de Aznar y destaca su reconciliación con el PP:

José María Aznar, pues, en su registro habitual, ése que tanto gusta a gran sector del centroderecha español y que tanto echaba de menos, entre otras cosas, porque no reconoce superioridad moral alguna a la izquierda o a los nacionalismos y defiende sin complejos la innegable contribución de la derecha en la consolidación de las libertades en España y en el desarrollo económico y social alcanzado por nuestro país. La reaparición en sede parlamentaria del ex presidente del Gobierno tiene, por supuesto, otra lectura, ésta en clave interna: la reconciliación con la dirección de su partido

Mucho ojo a lo que saca el editorial de El Mundo, la irresponsabilidad de los dos últimos ministros de Educación, el saliente y la actual, escondiendo un informe que denuncia la manipulación de los libros de texto en Cataluña:

Después de haber negado en varias ocasiones que conociese el informe sobre el adoctrinamiento separatistas en las aulas catalanas, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha reconocido que sí, que lo tenía en su poder. Pero no lo confesó para entonar un mea culpa por ocultarlo y por no hacer nada para poner fin a la alarmante degradación de la educación en Cataluña, sino para arremeter contra la Alta Inspección del Estado. Celaá cuestionó la profesionalidad de los funcionarios que dependen de su Ministerio al afirmar que el estudio carece de «rigor científico», razón por la cual lo va a mantener guardado en el cajón. Lo cierto, sin embargo, es que no son técnicas las razones por las que tanto este Gobierno como el anterior escondieron irresponsablemente las conclusiones sobre la manipulación de los contenidos de los libros de texto en Cataluña. Personas cercanas al entonces ministro, Íñigo Méndez de Vigo, ya han reconocido que el informe fue relegado para no crear más tensión con la Generalitat.