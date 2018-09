Primer y último aviso de Pérez-Maura a Juan Cruz tras acusar a ABC de mentir sobre la tesis de Sánchez

Le ha faltado verbalizar la palabra cobarde, pero Ramón Pérez-Maura no se ha cortado un pelo en destrozar a Juan Cruz, su colega de El País.

El escritor del norte de Tenerife se había pegado el 17 de septiembre de 2018 una tribuna en la que defendía con uñas y dientes que la tesis de Pedro Sánchez era auténtica y que lo de los plagios no era más que una cortina de humo para crear ruido y confusión.

De hecho, Cruz no se cortaba y atacaba con saña al diario ABC, aunque se cuidaba de nombrarlo:

Lo peor no son los periodistas, en este caso, con ser bastante pagados de sus propias opiniones contundentes. Lo peor han sido los políticos que lanzaron la piedra y no se han agachado a recogerla ni siquiera pensando que, quizá, este pecado de la ausencia completa de verificación (por parte de periodistas y de políticos) un día les va a propiciar un revés inesperado. Por ahí va andando la mentira, que sí, que hubo plagio, asiendo sus manos a la yugular del condenado. Qué más dan los hechos, si ya tenemos la historia.

No hubo plagio, pues. Sin embargo, retorciéndole el cuello al cisne, pero no para las buenas intenciones que aconsejaba el redactor jefe de García Márquez, periodistas de alto nivel de colesterol cínico siguieron rebuscando el plagio y el negro.

Ramón Pérez-Maura, en su tribuna de este 19 de septiembre de 2018, le daba cumplida respuesta al tribunero de El País:

Asegura que las acusaciones a la tesis están más que comprobadas:

Perdón. Con todas. Moléstese en desmentir una a una las pruebas que ha presentado ABC. Pero no lo hace porque no puede. Y habla de "linotipias proclives" -es lo que tiene mirarse en el espejo cuando te vas a sentar a escribir- antes de afirmar que "el batiburrillo creado sirve a la confusión en la que prospera la mentira". Juan, antes de acusarnos de mentir, piénsatelo dos veces. Especialmente cuando dos líneas más abajo afirmas que Sánchez "puso en abierto" "tarde" su tesis.

E insiste:

No, Juan. Sánchez mintió en las Cortes Españolas y dijo que estaba disponible en la red. Y tú sabes que no lo estaba. Pero has preferido encubrir la mentira del presidente. Ésta y otras. Hay veces en que para salvar el cuello, cuando se lo han cortado a tantos colegas, hay que humillarse. En los gulags del estalinismo sabían mucho de esto. Y Juan Cruz, que es un gran lector, sabe a qué se arriesga quien se atreva a plantar cara.

Le desmonta toda su defensa sobre Pedro Sánchez:

Vuelve Cruz en su columna con los llamados "instrumentos de verificación", que es el epítome que se ha atribuido a este procedimiento para falsificar resultados. Y armado con ellos afirma que "lo que sí ha sido corroborado es que no hubo plagio". Falso. Esos "instrumentos" no te pueden decir eso, y menos con un 13 o un 17 por ciento de coincidencias. Esos instrumentos te muestran coincidencias calcadas, pero un plagio no se puede contrastar por esa vía, porque el cambio de tiempos verbales o palabras sueltas, no digamos de la estructura de la frase, permite un plagio perfecto. Pero Cruz necesitaba una autoridad de las páginas de El País y lo encontró: "Sin embargo, retorciéndole el cuello al cisne, pero no para las buenas intenciones que aconsejaba el redactor jefe de García Márquez, periodistas de alto nivel de colesterol cínico siguieron buscando el plagio y el negro".