Frenadol: "¿Resfriado? ¡Venga ya! Lo que tienen estos es una empanada de aupa"

A estos de la publicidad, que a veces son muy ingeniosos y hasta brillantes, hay que echarles de comer aparte.

Y quien lo dude, que le pregunte a los de Frenado por su nuevo anuncio, que está causando tanta polémica como cachondeo en las redes sociales.

La incoherencia que se muestra en este anuncio es importante, ya que muestra a su protagonista conduciendo bajo los efectos del fármaco, que produce somnolencia.

El anuncio de Frenadol comienza de la siguiente manera:

"Este es Jaime. Y Jaime tiene hoy un plan importante, a pesar de un molesto resfriado. Y a pesar de que el día no sea precisamente soleado, y de una inoportuna parada para ir al baño, y de un repentino atasco, y de un camino encharcado. Porque Jaime puede tener un resfriado, pero no va a dejar que frene sus planes gracias a la solución más completa de Frenadol. ¿Resfriado? ¡Venga ya!".

Después se ve al protagonista del anuncio, Jaime, coger el coche y marchándose con sus hijos al lago donde tenían planeado pasar el día.

En ese momento se ve a Jaime en el coche bajo el siguiente mensaje:

"Este medicamento puede producir somnolencia. Se recomienda no conducir".

ero el conductor conduce el coche con sus hijos en el asiento de detrás.

Facua pide que lo retiren

La asociación Facua-Consumidores en Acción ha reclamado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) que retire el anuncio de Frenadol Complex en el que sale un hombre afectado por tos y fiebre conduciendo un coche.

@AfricaInBeige @JotDownSpain Lo he visto hoy y he alucinado. Eso no es publicidad engañosa, es publicidad estúpida, lo siento.