Lo que parecía una gran idea para una campaña de publicidad se esfumó casi en el momento en que vio la luz. El último anuncio de Burger King en Estados Unidos, basado en el uso de la tecnología en los hogares, primero enfureció a las masas y luego dejó de funcionar.

La compañía lanzó el miércoles un anuncio en el que un actor, vestido como un empleado de Burger King, preguntaba "OK, Google: ¿qué es una hamburguesa Whopper?", con la intención de que los smartphones y el dispositivo Google Home respondiera como suele hacer en estos casos: con la definición del término recogido en Wikipedia (que fue editado precisamente para la campaña publicitaria).

Pero la innovadora idea sólo ha servido para crear descontento hacia la cadena de comida rápida, ya que muchos usuarios han considerado que la cestaba 'hackeando' sus dispositivos.

A las pocas horas, Google evitó que su asistente activado por voz se encendiese con esta publicidad.

Pero eso sólo fue el principio. La empresa había editado el pasado 4 de abril la página de su hamburguesa en Wikipedia para que los dispositivos leyeran una descripción elogiosa:

Cool! @BurgerKing is intentionally committing a CFAA violation. Unauthorized access or exceeding authorized access to a computer system. https://t.co/Qs13ARl6Gf